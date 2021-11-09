Михаил Хардиков: 80% сотрудников En+ имеют иммунитет к коронавирусу

В режиме онлайн конференций участники штаба обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

- En+ Group - это не только собственное производство. Наши предприятия обеспечивают электроэнергией и теплом города и поселки Иркутской области, в том числе жилые дома, больницы, школы, детские сады, - сказал Михаил Хардиков, открывая оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. - На нас лежит огромная ответственность, работа должна быть без сбоев. Мы не имеем права допустить рисков, связанных с массовым заражением COVID-19.

Четвертая волна

En+ Group проводит внутри компании оперативные штабы больше года. В режиме онлайн-конференций главные врачи ковидных госпиталей и руководство предприятий рассказывают о текущей ситуации. На прошлой неделе такой штаб сделали открытым для СМИ, а одним из приглашенных экспертов был заместитель министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

- Сейчас мы находимся на пике заболеваемости, - сказал он. - Это требует перепрофилирования планового коечного фонда, что нас очень тревожит. Если в доковидное время 45% мест в больницах было отдано только для экстренных случаев, то сегодня 54% задействовано для оказания плановой, экстренной помощи, а также в рамках диспансеризации. Тем самым снижается качество и доступность медицины.

В этой связи Алексей Шелехов поблагодарил En+ за создание в Приангарье трех медцентров помощи и спасения.

- Они сыграли существенную роль в борьбе с коронавирусом, - добавил Алексей Шелехов. - Я хорошо помню первые две волны. В то время работал в онкологическом диспансере, где было открыто отделение для больных COVID-19, и это создавало определенные риски для других пациентов. С появлением ковидных госпиталей они значительно уменьшились.

Напомним, специализированные клиники для больных ковидом построили в Шелехове, Тайшете, Братске. Сеть современных госпиталей была оперативно развернута в 2020 году в городах присутствия компании в Сибири и на Урале.

Спасают жизни

- Это было своевременным и правильным решением. За год в центрах прошли лечение более 10 тысяч пациентов, - добавил Михаил Хардиков. - В учреждениях работают высококвалифицированные врачи. Мы продолжаем их курировать, решать насущные проблемы. Так, в этом году госпиталям в Шелехове, Братске и в Усть-Илимскую больницу передали машины скорой помощи.

По видеосвязи к оперштабу присоединилась главный врач Шелеховской районной больницы Оксана Вельм.

- В очередной раз благодарю от коллектива и от всех пациентов, а их уже почти три тысячи, основателя компании En+ Group - Олега Дерипаску, который спрогнозировал острую ситуацию с коронавирусом в течение нескольких лет, поэтому госпитали максимально оснащались современным оборудованием и были снабжены стационарными кислородными станциям, - сказала Оксана Вельм. - Это позволило нам лечить тяжелых пациентов.

Кстати, здесь выходили десять человек со стопроцентным поражением легких, а возраст всех пациентов, прошедших через шелеховский госпиталь, от 17 до 96 лет.

- У нас сейчас развернуто 46 коек, - присоединился главный врач Братской городской больницы № 5 Александр Кокорин. - Отмечаем нарастание тяжести поражения и развитие различных осложнений от волны к волне. Видим, что болеют и молодые.

Доктор рассказал, что «Русал» (входит в состав En+) помог в повышении квалификации кадров и обмене опытом с ведущими российскими врачами.

- К нам постоянно приезжают специалисты анестезиологи-реаниматологи из Москвы. За все время в нашем госпитале полечено более тысячи пациентов, - сказал он.

А главный врач Тайшетской районной больницы Марина Лазарева акцентировала внимание на том, что важна вакцинация. По ее словам, в их госпитале за все время на лечении находился всего лишь один пациент, который был привит. Он страдал хроническими заболеваниями.

20 тысяч сотрудников вакцинированы

- Единственно верный способ победить пандемию - вакцинация, - говорит Алексей Шелехов. - Процент заразившихся среди привитых не превышает 4 - 5, но самое главное - они переносят заболевание в легкой степени. Что касается ревакцинации и переболевших, то ориентироваться на антитела не стоит. Эпидемиологи рассчитали, что в неблагоприятных условиях необходимо делать прививку через 6 месяцев. Я не так давно сам прошел ревакцинацию, «Спутник Лайт» переносится легко.

Михаил Хардиков сообщил, что в компании коллективный иммунитет сформирован примерно на 80%. За все это время диагноз «коронавирус» ставили всего двум с половиной тысячам человек. Все «ключевые» работники, то есть оперативные смены, ремонтные бригады и другие категории, которые трудятся на стратегически важных объектах, сделали прививку.

- Более 20 тысяч работников прошли вакцинацию, только 250 человек ревакцинировались на прошлой неделе. Это ключевая задача штаба по обеспечению безопасности наших сотрудников. В этом есть большая заслуга главных врачей госпиталей, которые много участвовали в штабах на предприятиях, рассказывали о вакцинации, отвечали на вопросы, которые всех волновали, - сказал Михаил Хардиков и поделился личным опытом - он переболел год назад, летом вакцинировался.

- Есть выбор: сделать прививку и существенно повысить вероятность легкого течения заболевания, или отказаться под любым предлогом и сохранить вероятность средней и даже тяжелой формы. Если так произойдет, то придется принимать серьезные препараты, а это, на мой взгляд, несоизмеримо с вакциной. Поэтому я выбрал прививку и считаю это правильным.

- Мы все плывем в одной лодке, - поддержал Алексей Шелехов и вернулся к наболевшему, - бесконечно отдавать места в больницах для больных коронавирусом мы не имеем права, это несправедливо по отношению к людям, которые вакцинированы и должны получить плановую медпомощь, которая для них жизненно необходима.

ЦИФРА ДНЯ

6 000 000 000 рублей - общий объем инвестиций En+ в борьбу с пандемией.

В ТЕМУ

Какие еще вопросы звучали и что ответили медики

- Так ли нужна диспансеризация?

- Диспансеризация - это медосмотры в определенной возрастной категории с целью выявления заболеваний. Углубленная диспансеризация - один из этапов диспансеризации для тех людей, которые перенесли ковид. Она необходима, чтобы можно было назначить лечение, если имеются проблемы со здоровьем. Это уже будет реабилитация. При коронавирусе чаще всего страдают легочная и сердечно-сосудистая системы. При углубленной диспансеризации выявляются хронические заболевания у 23% обследуемых. В En+ у сотрудников также есть возможность пройти дополнительное санаторно-курортное лечение в качестве реабилитации после коронавируса.

- Когда можно получить медотвод?

- Врачи однозначно не рекомендуют делать прививку тем, у кого есть непереносимость иммунобиологических препаратов вплоть до развития анафилактического шока и в анамнезе есть такая реакция. Во всех остальных случаях, даже при онкологии, необходимо соразмерить риски - не будет ли хуже, если человек заболеет.

- Если переболел, значит, имею иммунитет на всю жизнь?

- Увы, нет. Вирус мутирует, риски заболеть еще раз существуют, и что хуже всего, инфекция снова может ударить по ослабленному организму. Поэтому переболевшие также должны вакцинироваться или ревакцинироваться через полгода.

КСТАТИ

Генеральный директор Иркутскэнерго (входит в структуру компании) Олег Причко входит в региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции при правительстве Иркутской области.