«Наша задача – вместе сделать Иркутск привлекательным для жизни». Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Поддерживать сибиряков в решении насущных вопросов, помогать делать областной центр красивее, чище и уютнее – всем этим занимается Общественная палата Иркутска. Это экспертная площадка, где представители городской власти и активисты вместе обсуждают масштабные проблемы и конкретные пути их решения. В спецвыпуске «Комсомольской правды» под названием «Мой любимый город» рассказываем о том, что уже сделано членами палаты в 2021 году, и какие актуальные вопросы сейчас в разработке.

Добрых дел, инициированных общественниками в этом году, немало. Это и обеды для врачей красной зоны, и возрождение идеи создать Глазковский некрополь, целый музейный комплекс на месте древнейшего захоронения в парке имени Парижской коммуны, и обсуждение, как бороться с вандалами, разрисовывающими исторические здания безобразными граффити, и украшение улиц картинами местных художников…

Подробнее об этих и других темах, которые обсуждаются с участием Общественной палаты Иркутска, читайте в нашем спецвыпуске. Здесь же – отчет мэра Руслана Болотова о реализации нацпроектов в столице Приангарья в 2021 году, а еще первая публикация в рамках проекта Общественной палаты Иркутска, городской администрации и «Комсомольской правды» - «Активный гражданин».