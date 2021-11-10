«Оса-Агро» 10 лет выпускает мясные полуфабрикаты для жителей Иркутской области и Бурятии. Фото:ПЫХАЛОВА Юлия

Местным товарам - особое доверие. Чувствуя ответственность перед земляками, производитель соблюдает баланс цены и качества. А чтобы убедиться в этом, «Комсомольская правда» при экспертной поддержке центров стандартизации и метрологии Росстандарта в Иркутской области проводит спецпроект ко Дню качества: мы рассказываем о крупных предприятиях Приангарья, читатели выбирают любимые товары этих брендов, а специалисты оценивают их качество.

Следующий наш участник - крестьянско-фермерское хозяйство «Оса-АГРО».

Мясные полуфабрикаты на любой вкус

Позы, пельмени, вареники, котлеты, бифштексы - все эти блюда мы, сибиряки, очень любим. И небезосновательно: почти полгода у нас стоят холода, и чтобы оставаться активным и здоровым, нужна энергия, а значит, в рационе не обойтись без мяса. Крестьянско-фермерское хозяйство «Оса-АГРО» из деревни Лузгина Осинского района об этом позаботилось! Предприятие с 2011 года производит для жителей Иркутской области и Бурятии разнообразные, вкусные, натуральные мясные замороженные полуфабрикаты.

Фото:ПЫХАЛОВА Юлия

Ежедневно предприятие выпускает около 2,5 тонны продукции, которая поставляется в Иркутск, Ангарск, Саянск, Черемхово, а также в Иркутский, Осинский, Боханский, Аларский, Нукуткий, Усть-Удинский, Эхирит-Булагатский, Качугский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Слюдянский, Шелеховский районы и даже в соседнюю Бурятию. Предприятие сотрудничает, в том числе, с торговыми сетями «Слата» и «Абсолют». И объемы производства, надо сказать, с каждым годом только растут, а география продаж расширяется.

Фото:ПЫХАЛОВА Юлия

- Мы рады, что наши товары пользуются популярностью, - рассказывал «КП» директор крестьянско-фермерского хозяйства «Оса-АГРО» Алексей Дамбуев. - Стараемся постоянно повышать качество продукции, расширяем ассортимент, стремимся создавать такие виды мясных продуктов, которых нет у других производителей Приангарья. Для нас главный показатель - количество продаж, а оно постоянно увеличивается. Это говорит о том, что наши полуфабрикаты полюбились землякам. Мы заинтересованы в том, чтобы покупатели всегда были довольны и приходили к нам снова и снова.

Фото:ПЫХАЛОВА Юлия

Действительно, сибиряки знают и любят товары «Оса-Агро». А все потому, что состав натуральный: свежее мясо от местных поставщиков (в 2017 году организован кооператив по закупу у населения) и никаких усилителей вкуса, консервантов и прочих химических добавок. Натуральность и польза продукции подтверждается знаком качества «Продукты Приангарья».

Предприятие ежегодно принимает участие в различных ярмарках, давая сибирякам возможность распробовать продукцию перед покупкой. И каждый гурман непременно находит блюдо по своему вкусу.

Фото:ПЫХАЛОВА Юлия

Продукция, которая участвует в спецпроекте

А теперь и у наших читателей есть возможность поддержать любимый бренд и определить продукт «Оса-АГРО», который им больше всего по душе. Затем вместе с экспертами центров стандартизации и метрологии Росстандарта в Иркутской области мы проверим выбранный товар на качество.

1. Пельмени домашние

Зачем тратить время и силы на лепку домашних пельменей, если в «Оса-АГРО» они такие же натуральные и вкусные?! Состав говорит сам за себя: говядина, свинина, пшеничная мука высшего сорта, лук, яйца, соль, перец и вода.

Фото:ПЫХАЛОВА Юлия

2. Бифштекс, замороженный полуфабрикат из свинины и говядины, категория А

Обычный ужин или праздничное застолье, скромные семейные посиделки или праздник на широкую ногу - эти сочные бифштексы станут коронным блюдом независимо от повода.

В составе: говядина, свинина, яйца, соль, перец, лук и чеснок.

Фото:ПЫХАЛОВА Юлия

3. Позы «Осинские»

А это блюдо для любителей покушать очень сытно и вкусно. Покупатели оценили натуральный состав: свинина, говядина, пшеничная мука, яйца, лук, вода, соль и перец.

Фото:ПЫХАЛОВА Юлия

https://www.instagram.com/osa_agro/

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