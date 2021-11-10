В Роспотребнадзоре объяснили причины роста смертности от COVID в Иркутской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Иркутяне ждут, когда четвертая волна коронавируса пойдет на спад. Тогда, по их расчетам, власти могут пойти на смягчение ограничений. Увы, в ближайшее время, по прогнозам специалистов, этого не ожидается.

-Что сделать, чтобы справиться с ситуацией? Изобретать тут нечего, - сказала на комиссии по здравоохранению Законодательного собрания Иркутской области врио заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицына. – Надо исполнять те решения, которые уже приняты. И, прежде всего, нужен контроль за заболевшими, которые лечатся амбулаторно, и контактными. Они не должны свободно перемещаться по городу, в том числе и для того, чтобы попасть на прием к врачу. Увы, но сейчас именно это и происходит.

В результате заболевание "передается по цепочке", от человека к человеку. Но не только это приводит к росту трагических исходов.

-Сейчас очень много пациентов, заболевших коронавирусом, попадает в больницы. И такая ситуация и по всей стране, поток больных вырос в 1, 7 раза, - отметила она. – При этом в регионе довольно мало случаев пневмонии, в разы меньше, чем в третью и во вторую волну. Но показатели смертности держатся на высоких цифрах. Почему? При расследованиях мы наблюдаем, с чем это связано. При лечении ковида происходит подавление иммунитета. Это необходимо. Но на фоне ослабления защитных сил организма пациент подхватывает бактериальные инфекции.

Для многих это становится губительным. Чтобы снизить риск трагичного исхода, нужно максимально снизить возможность этого, как дома ( тут все меры предосторожности известны – и, прежде всего, это дезинфекция и максимальное сокращение контактов как во время заболевания, так и сразу после), так и в больницах. Ковидные госпитали должны постоянно походить через обеззараживание.

- Кроме того, нужно реализовать тот уровень защиты от вируса, который доступен – вакцинацию, - продолжила Наталья Поталицына. - Сейчас в регионе уже сделали укол первым компонентом вакцины 57% населения, а полностью завершили ее 41, 6%. Этого пока недостаточно. К сожалению, пока нет оптимистических прогнозов и относительно достижения пика четвертой волны. Стабилизации ситуации с коронавирусом в ближайшие полторы недели точно не ожидается, коэффициент распространения вируса в регионе очень высокий.

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