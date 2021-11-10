В Гидрометцентре рассказали, как надолго осеннее тепло задержится в Иркутске. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

"Незначительная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью до -5, днём +7...+9". Это прогноз Иркутского гидрометцентра на 11 ноября. Тепло! Может быть, осень решила задержаться в городе на один день? Как-то необычно!

- Самое холодное 11 ноября было в 1984 году. Тогда минимальная дневная температура составила –33 градуса, - уточняет сервис ЯндексПогода. - Самое теплое 11 ноября случилось в 1995 году. Тогда максимальная дневная температура составила +10. Завтра днем ожидается повышенная для 11 ноября температура. А ночью ожидается обычная.

Вот такие метаморфозы климата. И зима наступает, и осень не сдается. Пока непогода, к 12 ноября, должна добраться до севера Нижнеудинского и Тайшетского районов, там ждут и снег. Но до Иркутска с западных окраин региона еще далеко. Непогода придет к нам к ночи на субботу, 13 сентября, когда небольшой дождь сменится мокрым снегом. Однако и это не фатально, потому что погода останется осенней, плюсовой. Иркутск, судя по картам Гидрометцентра страны, прочно попал в теплую "полосу". И хороший снег с понижением температуры до совсем не катастрофических +2 ожидается сейчас только 16 ноября.

Что касается всех ближайших дней, кроме дождливого 13 сентября, то нас ждет по-своему уютная для ноября погодка +5...+6 днем и около -5 ночью.