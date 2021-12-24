Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов босоногим станцевал тарантеллу на снегу. Фото: инстаграм Виктора Кондрашова

Босоногий мужчина в одной футболке вышел во двор загородного дома и начал танцевать тарантеллу прямо на снегу. В руках он держал гитару. И, пританцовывая, начал нарезать круги по территории участка, не обращая внимания на снег по щиколотку. Правда, в какой-то момент, артисту все же стало холодно, он сдался и все же побежал греться в дом. Видео , что называется, "пошло в массы". И народ узнал героя. Под легендарную песню Леонида Агутина «Босоногий мальчик» зажег бывший мэр Иркутска, депутат Законодательного собрания Иркутской области Виктор Кондрашов. Он продолжает взрывать сети своими роликами в инстаграме.

В комментариях подписчики оценили выступление Виктора Кондрашова, назвав его "настоящим босоногим мальчиком".

- Хочу себе такого соседа - утром выходишь на крыльцо, а он босиком в снегу под Агутина пляшет и весь день с улыбкой, - прокомментировал видео один из подписчиков Виктора Кондрашова.

Сам Виктор Кондрашов подписал под видео, что этим роликом хочет запустить танцевальный челлендж в сетях. Пойдут по его стопам или нет - увидим. А пока вспомним с улыбкой - летом на берегу Байкала он снял пародию на клип популярной группы Little Big. Тогда Виктор Кондрашов загримировался под лидера группы Илью Прусикина и станцевал в стиле Ильича, переделав песню группы "Уно", с которой музыканты должны были выступать на Евровидении 2020 года. Это произошло после того, как Илья Прусикин побывал на Байкале и на своей странице в соцсетях, раскритиковал чистоту озера.

- Пыльца в Байкале, а не пыль от кокоса, не видишь дальше своего литл-носа. Не пудри мозг, надень трусы, в Байкал не ссы, носи усы», – пел Виктор Кондрашов, словно профессиональный танцор, повторяя движения Ильи Прусикина из клипа.

Кстати, сам музыкант молчать не стал и запустил Кондрашову ответочку. Правда, не такую творческую. Ильич решил ограничиться постом в соцсетях. Правда, с язвительным подтекстом в конце.

- Байкал - одно из самых красивых мест на Земле, где я был, подписал Ильич фото, на котором он стоит на берегу Байкала. - Если бы в нем еще никто сапоги не мыл, то цены бы ему не было... А пока ношу усы, трусы и не справляю нужду в озеро! И что я вам хочу еще сказать: не просто так становятся бывшими!

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