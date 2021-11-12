«Я в ресурсе, я в моменте»: иркутяне удивились необычным маскам с надписями на кассирах «Слаты».

Второй год мы вынуждены носить маски везде и всюду. Надоело? Не то слово. Ничего не поделаешь - все это ради нашей же безопасности. Но самые креативные иркутяне знают, как даже в такой ситуации улучшить настроение себе и окружающим. От наших читателей мы узнали, что в супермаркете «Слата» по улице Депутатской, 84 продавцы-кассиры надели не просто маски, а с веселыми надписями, и решили проверить, так ли это.

И ведь правда!

На кассе обслуживают сотрудники в фирменных черных масках, а на них написано:

Я в ресурсе… Я в моменте…

Вкусненького что-то купил?

После работы буду чилить!

Не… Ну я правда стараюсь!

Забыл ФрешКарту? Не ругай себя

Согласитесь, сдержать улыбку невозможно!

- Покупатели реагируют по-разному, кто-то просто улыбается, а кто-то даже дополняет фразы, - рассказывает директор супермаркета «Слата» Ирина Ещенко. - Положительный отклик от клиентов есть всегда, когда стараемся поднять им настроение, и сейчас тоже.