Астрономическая обсерватория ИГУ празднует 90-летие Фото: Андрей СИНЬКОВ

Астрономическая обсерватория ИГУ празднует большой 90-летний юбилей. К этому событию в Научной библиотеке им. В. Г. Распутина, 23 ноября открылась пятая Всероссийская астрономическая конференция «Небо и Земля». К слову, она проходит раз в пять лет. Первая состоялась еще в 2001-м. В этом году на нее съехались научные работники и сотрудники планетариев из разных регионов страны – от Новосибирска до Волгограда. Одним из первых обсерваторию поздравил ректор ИГУ Александр Шмидт.

- Обсерватория - особая гордость университета, - отметил Александр Шмидт. – Мы всемерно поддерживаем ее деятельность. Что касается конференции, то она станет неоспоримым шагом к развитию астрономии и ее популяризации.

Ректор ИГУ Александр Шмидт поздравляет обсерваторию с юбилеем Фото: Андрей СИНЬКОВ

Перед тем, как получить поздравления от коллег из разных городов директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев с помощью презентации, рассказал об истории обсерватории, о ее достижениях и поделился большими планами на будущее. По словам Сергея Язева, он и его коллеги продолжат исследовать Солнце и солнечно-земные связи, проводить метеорные и метеоритные исследования, и учебно-просветительскую работу.

Также в первый день праздничной конференции, участникам показали фильм Иркутского областного кинофонда «130 мм до космоса». Фильм посвящен историческому иркутскому телескопу-рефрактору. «Комсомолка» рассказывала про этот телескоп. Его история началась в 1909 году, когда действительный член Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества (ВСОИРГО) Р.С. Пророков предложил создать первую в Сибири астрономическую обсерваторию. Идею поддержали и, собрав пожертвования, заказали немецкому заводу Карла Цейса телескоп. Это был прибор, собранный едва ли не по последнему слову инженерной и научной мысли.

В январе 1910 года телескоп из Германии привезли в Иркутск. Его установили на восточной башне здания музея ВСОИРГО (ныне Отдел истории Областного краеведческого музея). Уже в первые дни наблюдений удалось увидеть ожидавшуюся комету Галлея, причем раньше, чем в Пулковской обсерватории, где стоял крупнейший в то время в мире 30-дюймовый телескоп-рефрактор.

Добавим, что завершится конференция в честь празднования 90-летия астрономической обсерватории 25 ноября.