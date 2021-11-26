«Лотомания» от «Комсомольской правды»: 30 ноября ищите в газете эксклюзивные оранжевые карточки для игры

«Лотомания» от «Комсомольской правды» и телеканала ТИВИСИ продолжается. Поучаствовать в доброй семейной игре, которую мы возрождаем, может каждый. Для этого нужно всего лишь купить газету «Комсомольская правда» за вторник от 30 ноября и 7 декабря. Найти там карточку. Затем игроку нужно следить за прямым эфиром на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ и закрыть в карточке все 15 цифр. Чем больше карточек, тем выше шансы стать победителем!

Мы уже провели две игры 18 и 25 ноября и раздаем подарки победителям. А к третьей игре, которая состоится 9 декабря, участников ждет сюрприз. Во вторник, 30 ноября в газете «Комсомольская правда», помимо обычных красных карточек, будут вложены эксклюзивные оранжевые карточки. Их будет всего 100 экземпляров на весь тираж. Тот игрок, у которого в оранжевой карточке закроются все цифры, получит бесплатную подписку на «Комсомолку». Так что, все за газетой!

ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, СЛЕДИТЕ ЗА ПРЯМЫМИ ЭФИРАМИ!

Ну а наши игры продолжаются! Готовьтесь к следующей, которая состоится 9 декабря. Смотрите прямой эфир в 18.00 по иркутскому времени на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИГРЫ:

1. Приобрести газету «Комсомольская правда», куда будут вложены карточки лото. Ее можно купить не только в киосках, но и супермаркетах - СЛАТА, ОКЕЙ, ЯНТАРЬ, ЭКОНОМИЯ, УДАЧА, ЛЕНТА, АБСОЛЮТ, БАГИРА, КОМАНДОР, АЛЛЕЯ, ТИТАН (г. Улан-Удэ), магазины по направлению Куда - Усть-Ордынский. Ищите карточки в следующих номерах газеты: от 30 ноября и 7 декабря. Количество карточек, которые вы можете приобрести на одну игру, не ограничено. Чем больше карточек, тем выше шансы на победу!

2. В дни акции 9, 16 декабря, следите за прямым эфиром на телеканале ТИВИСИ, сайте «Комсомольской правды» irk.kp.ru.

3. Во время эфира, ведущий достает из мешка бочонки с цифрами и называет их. Задача игрока вычеркивать номера бочонков на своих карточках

4. Если вы закрыли за игру все 15 чисел на карточке, вы - победитель!

5. За каждую из четырех игр, в которой вы выиграли, вам начисляется по 1000 бонусных баллов. От акции к акции баллы суммируются. По итогу акции победители обменивают бонусные баллы, полученные за все 4 игры, на подарки. Если вам попались карточки с идентичной комбинацией цифр и они принесли вам победу, то 1000 бонусных баллов начисляются только за одну карточку.

ВНИМАНИЕ!

У каждой из всех четырех игр свой цвет карточек! Использовать карточки других цветов в каждой конкретной акции строго запрещается!

КСТАТИ

Если вы стали победителем акции, свяжитесь с редакцией «Комсомольской правды» самостоятельно по номеру телефона 8-964-118-20-21, чтобы получить бонусные баллы, в противном случае баллы сгорят. Редакция оставляет за собой право не сообщать игрокам о победе в случае таковой.

ВАЖНО!

Выпавшие номера игры ищите в газете «Комсомольская правда» в пятницу (ежедневный выпуск 19, 26 ноября и 10, 17 декабря) и среду (еженедельный выпуск 24 ноября, 1, 15, 22 декабря), а также в официальных сообществах в соцсетях «Комсомольской правды», на сайте irk.kp.ru и в эфире радио «Комсомольская правда в Иркутске 91,5 FM.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ смотрите здесь

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