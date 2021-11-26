Дмитрий Ружников рассказал, как появилась фраза «Декабристы очень любили Иркутск, семьями приезжали».

Фраза вице-мэра Иркутска Дмитрия Ружникова - «Декабристы очень любили Иркутск, семьями приезжали» - звучала на этой неделе везде. Кто-то недоумевал, кто-то саркастически усмехался. В студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm) сам вице-мэр сказал, что его слова просто «выдернули из контекста». И объяснил, как появилось это выступление в Сколково.

- Из контекста просто вырезали! Во-первых, надо сказать, что это была учеба, а не просто мы ездили в Сколково и представляли там свое видение развития города, - отметил Дмитрий Ружников. - Полтора года нас обучали и по итогу нужен был короткий 7-минутный доклад по стратегии развития. Там было 12 городов, выступали в течение 4 часов, мы - девятыми. И ирония была нужна ровно для того, чтобы немножко освежить зал, потому что люди уже сидели три или четыре часа, уже никто никого не слышал. Поэтому да, мои коллеги оценили, кто там находился, иронию.

Дмитрий Ружников дословно воспроизвел цитату полностью:

- Мы выбираем для развития города туризм, потому что для этого есть предпосылки. Это Байкал, великое озеро великой страны, это деревянное зодчество, это то, что мы управляли русской Америкой из Иркутска. И декабристы очень любили наш город, семьями к нам приезжали. Ну и, конечно, Глазковский некрополь…

В зал зашла шутка. Мне два человека из преподавательского состава сказали - мы на цитаты все разберем, ты молодец, все было здорово.

Но увы, потом, когда на цитаты действительно разошлось, поняли не все. Иронию, даже самую безобидную, надо действительно воспринимать в контексте.