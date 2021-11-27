Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в Иркутске в конце ноября. Ждем антициклон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За окном - непривычный морозец. На градуснике около - 9, но ощущается как все - 15. А к ночи еще похолодает. Конечно, ничего необычайного - конец ноября, давно пора зиме вступить в свои права, а сибирякам окончательно переодеться в теплые пуховики. Впрочем, не все так однозначно. О погоде в Иркутске на ближайшей неделе рассказали в Гидрометцентре России.

-В Сибири заметно потеплеет, от Казахстана до Байкала, - предупредила синоптик Гидрометцентра России Екатерина Рязанова. - Уже идет обширный антициклон. До Иркутска он доберется к понедельнику, 29 ноября, когда воздух прогреется до -4.

Опять нас "греет" поток воздуха с Алма-Аты, это уже стало привычным за ноябрь, который был, по большей части, невероятно теплым. И продолжает! По предварительному прогнозу гидрометцентра страны, всю следующую неделю днем в городе ожидаются вполне комфортные для этого времени года -2...-4 днем и около -10 ночью. В понедельник, 29 ноября, когда и прорвется антициклон, возможен снег. Он же вероятен и в среду, 1 декабря. После снегопада ночи будут уже холоднее, до -15. Но днем погода пока будет держаться.