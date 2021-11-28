Градский в Иркутске открывал студенческий рок-клуб, обрел угнанную машину, пел лучшие песни

Кончина Александра Градского опечалила поклонников его творчества в Иркутске Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кончина знаменитого российского певца Александра Градского опечалила многих россиян, в их числе и поклонники творчества поэта из Иркутска. Градский в Иркутске бывал не раз, у города с известным артистом много разных историй. Сегодня иркутяне делятся ими в социальных сетях, слушают любимые песни в его исполнении.

Один из примечательных визитов, когда молодой, но уже известный композитор, прокатился по Иркутску в троллейбусе, произошел в 1977 году. Это было после гастролей Градского в Приангарье, а ехал он … в подвал. Это был подвал общежития иркутских студентов на улице 25-го Октября. Для чего? Ответ на это есть в книге «Знаменитые гости Иркутска XIX - XXI вв.» Владимира и Эльфриды Невзоровых, отрывок из которой автор опубликовал сегодня в соцсетях.

К моменту приезда Градского в Иркутск «студенты ИГУ только закончили расчистку подвала в одном из общежитий и получили разрешение комитета комсомола (и более высокого начальства) организовать рок-клуб. Еще никто из них не знал, что они создают один из первых рок-клубов страны. Идею пригласить на импровизированное открытие «самого» Градского поддержали единогласно».

И он приехал. На том самом троллейбусе, прямо с концерта, просто чтобы поддержать инициативную молодежь – любителей рока. Получилась полноценная творческая встреча.

- Книга наша вышла в 2015 году, а в 2018 мы ее подарили Александру Градскому, - рассказал «КП-Иркутск» Владимир Невзоров. - И он сказал, что помнит эту встречу: «Вы в Иркутске для того времени были очень смелые!».

Градский в Иркутске, 1977 год. Фото из архива Владимира Невзорова.

Братчане вернули семье Градского автомобиль

Еще одна невероятная история стала известна сибирякам благодаря сотрудникам Братской таможни. В декабре 2005 года у дочери Александра Градского угнали кроссовер «Порше Кайен». А нашли автомобиль спустя три года – в Братске.

«Милиционерам, доставившим авто в Москву, подарили диски с песнями барда», - писала тогда «Комсомолка». А пресс-секретарь Братской таможни рассказывала, что сотрудники из оперативно-розыскного отдела получили премии, за то, что обратили внимание на эту машину. Сам же Градский тогда прислал силовикам благодарственное письмо с автографом и пригласил на свой концерт.

Он не раз приезжал в Иркутск и обязательно исполнял свои лучшие песни, но не забывал радовать и новинками, в 2014 году представлял иркутянам композиции из альбома «Неформат». В последние недели иркутяне следили за Александром Градским в шоу «Голос». Во время слепых прослушиваний, он, как и все остальные четверо судей - Пелагея, Агутин и Билан, повернули свои кресла к нашей землячке Юлии Кошкиной, которая исполняла песню «На заре».

- Что понравилось мне в вашем исполнении? То, чего я добиваюсь от очень многих певиц, с которыми мне приходится сотрудничать: вот это вот поджимание пресса и сразу убежали на верхнюю ноту очень точно, - сказал тогда Градский. – Вы молодец!

Мэтра отечественной музыки не стало 28 ноября. Заслуженному деятелю искусств России, художественному руководителю театра «ГрадскийХолл» было 72 года.

Читайте также:

Иркутянка на шоу «Голос» вслепую покорила Билана, Пелагею, Градского и Агутина. Чем так удивила. Юлия Кошкина из Иркутска прошла на шоу «Голос» в следующий этап «Поединки» (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08