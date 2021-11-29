«ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ»: попал ли Пухлик в женский клуб? Фото: ООО «Маяк»

- А ты уверена, что соевый соус не опасно смешивать с йогуртом?

- Нет, это маленький эксперимент. Ты же не против?

Каких только кулинарных изысков не готовят в проекте «ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ» торговой сети «Слата». На этот раз кулинарный блогер и журналист Алексей Соколов встретился на кухонном ринге с титулованной красавицей, тренером, коучем и владельцем женского клуба Анной Сопкаловой.

Так что же стало с Алексеем после необычного соуса? Кто из них круче делает волну животом? Попадет ли Пухлик в женский клуб? И, наконец, чей рецепт вкуснее - сытная карбонара от Пухлика или легкое поке с семгой и авокадо и брускеты с творожным сыром от Ани? Смотрите шестой выпуск «ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ» и узнаете ответы на все вопросы!

Напомним, в увлекательном видеопроекте «Слаты» тяжелая артиллерия Алексей Соколов каждую неделю принимает вызов от известных иркутских Фитоняшек. Блюда Пухлика - сытные, калорийные, вкусные, ведь жизнь одна, зачем себе в чем-то отказывать? Блюда Фитоняшек, наоборот, легкие и низкокалорийные. Их философия - «мы то, что мы едим».

Ну а зрители выбирают, кому что больше по вкусу! Голосуйте за Пухлика или Фитоняшку в комментариях к видео

Предыдущие, не менее увлекательные серии, вы можете посмотреть здесь.

КСТАТИ

Уже посмотрели выпуск?

В ожидании новой серии предлагаем насладиться давно полюбившимся видеопроектом «Слаты» «Народный контроль»

или выходившими ранее блогер-шоу «Sos!-баттл»

и проектом спортивного преображения «БегиКрасиво».