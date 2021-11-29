Какие налоги нужно заплатить иркутянам до 1 декабря и кому положены льготы. Рассказываем

До 1 декабря необходимо заплатить за жилье, машины и землю
Фото: Иван МАКЕЕВ
Тем, кто не оплатил налоги за 2020 год, со 2 декабря начнут начисляться пени. Это единое условие для всей страны, но в каждом регионе есть свои особенности. Разбираемся, какие суммы и за что должны внести жители Иркутской области, кому положены льготы, и во сколько выльется неустойка.
- Пени начнут начисляться на должников по имущественным налогам, а именно: за машины, землю, жилье, гаражи, - пояснили в Управлении ФНС по Иркутской области. - Ставки по недвижимости и земле, к слову, различаются в зависимости от города или района.
Поэтому возьмем для примера Иркутск. Сразу напомним, как рассчитывается налог:для этого процентную ставку умножают на кадастровую стоимость здания или участка (а в случае с машинами - на число лошадиных сил) и вычитают льготы.
Пени же начисляются за каждый день просрочки: для этого одна трехсотая от ставки рефинансирования Центрального банка(а это 7,5%)умножается на сумму долга.
КОНКРЕТНО
ДОМА, КВАРТИРЫ, ГАРАЖИ
Ставка
0,1%:
- жилой дом или его часть, квартира или ее часть квартиры, комната
- недостроенный жилой дом
- недвижимый комплекс, в который входит хотя бы один жилой дом
- гараж, машино-место
- хозяйственная постройка площадью не больше 50 кв. метров, расположенная на дачных участках, огородах, возле частных домов
0,2%:
Офисные, деловые и другие нежилые помещения.
Льготы и вычеты:
В Иркутске налоги могут не платить те, на кого приходится не больше 500 кв. метров нежилых помещений.
ЗЕМЛЯ
0,3%:
Огороды, сады, территория частных домов в городах и поселках.
1,5%:
Земли для коммерческих нужд.
Льготы и вычеты:
Площадь участка уменьшается на 6 соток при начислении налога для Героев Советского Союза, РФ, полных кавалеров ордена Славы, инвалидов, ветеранов и инвалидов боевых действий; ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС, участников ядерных испытаний, пенсионеров, многодетных семей.
И еще отдельная льгота для Иркутска: всем тем же категориям при начислении налога дополнительно уменьшают кадастровую стоимость земли на 500 тысяч рублей.
АВТОМОБИЛИ
Категория налога на транспорт очень обширная, - тут и машины, и вертолеты, и катера, и у каждого вида отдельная ставка. Чтобы не путаться, возьмем только то, что имеется во многих семьях - обычные легковые автомобили.
Здесь налог зависит от года выпуска машины и мощности двигателя в лошадиных силах. Чем новее и мощнее машина, тем выше налог. Ставка высчитывается в рублях на каждую лошадиную силу.
До 100 лошадиных сил:
Меньше 7 лет - 10,5 руб.
Больше 7 лет - 6,5 руб.
100-150 лошадиных сил:
Меньше 7 лет - 14,5 руб.
Больше 7 лет - 9,5 руб.
150-200 лошадиных сил:
Меньше 7 лет - 35 руб.
Больше 7 лет - 30,5 руб.
200-250 лошадиных сил:
Меньше 7 лет - 52,5 руб.
Больше 7 лет - 46 руб.
От 250 лошадиных сил:
Меньше 7 лет - 105 руб.
Больше 7 лет - 92,5 руб.
Льготы и вычеты:
В Иркутской области от налога за автомобиль полностью освобождаются ветераны Великой отечественной войны, ветераны труда, инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные семьи, а для пенсионеров делается 80-процентная скидка от суммы налога. Но есть важное условие - мощность автомобиля не должна превышать 125 лошадиных сил.
- С 2020 года в нашем регионе появились еще три вида льгот,- рассказывают в региональном Управлении ФНС. - Например, жителям Иркутской области не нужно платить налоги за электромобиль. Также эта привилегия появилась у владельцев машин, которые работают на природном газе. Почему? Это своего рода стимул переходить на экологичное топливо. Но важно понимать, что льгота распространяется только на одну машину владельца. А еще, если у вас несколько машин мощностью до 150 лошадиных сил, то за одну из них вы сможете заплатить только половину от суммы налога.
КСТАТИ
Что делать, если не пришло уведомление
Обычно уведомление - бумажное по почте или электронное - приходит не позже, чем за месяц до срока платежа. Там указывается и сумма, расписано, за что она начислена, а также указаны сроки, в которые надо заплатить. Но если документ вовремя не пришел, нужно лично обратиться в налоговую.
А еще можно зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц - для этого нужно обратиться в инспекцию с паспортом и получить пароль. Туда будут приходить уведомления (бумажные поступать перестанут). Там же, к слову, можно оплатить налог.
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