Какие налоги нужно заплатить иркутянам до 1 декабря и кому положены льготы. Рассказываем

До 1 декабря необходимо заплатить за жилье, машины и землю Фото: Иван МАКЕЕВ

Тем, кто не оплатил налоги за 2020 год, со 2 декабря начнут начисляться пени. Это единое условие для всей страны, но в каждом регионе есть свои особенности. Разбираемся, какие суммы и за что должны внести жители Иркутской области, кому положены льготы, и во сколько выльется неустойка.

- Пени начнут начисляться на должников по имущественным налогам, а именно: за машины, землю, жилье, гаражи, - пояснили в Управлении ФНС по Иркутской области. - Ставки по недвижимости и земле, к слову, различаются в зависимости от города или района.

Поэтому возьмем для примера Иркутск. Сразу напомним, как рассчитывается налог:для этого процентную ставку умножают на кадастровую стоимость здания или участка (а в случае с машинами - на число лошадиных сил) и вычитают льготы.

Пени же начисляются за каждый день просрочки: для этого одна трехсотая от ставки рефинансирования Центрального банка(а это 7,5%)умножается на сумму долга.

КОНКРЕТНО

ДОМА, КВАРТИРЫ, ГАРАЖИ

Ставка

0,1%:

- жилой дом или его часть, квартира или ее часть квартиры, комната

- недостроенный жилой дом

- недвижимый комплекс, в который входит хотя бы один жилой дом

- гараж, машино-место

- хозяйственная постройка площадью не больше 50 кв. метров, расположенная на дачных участках, огородах, возле частных домов

0,2%:

Офисные, деловые и другие нежилые помещения.

Льготы и вычеты:

В Иркутске налоги могут не платить те, на кого приходится не больше 500 кв. метров нежилых помещений.

ЗЕМЛЯ

0,3%:

Огороды, сады, территория частных домов в городах и поселках.

1,5%:

Земли для коммерческих нужд.

Льготы и вычеты:

Площадь участка уменьшается на 6 соток при начислении налога для Героев Советского Союза, РФ, полных кавалеров ордена Славы, инвалидов, ветеранов и инвалидов боевых действий; ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС, участников ядерных испытаний, пенсионеров, многодетных семей.

И еще отдельная льгота для Иркутска: всем тем же категориям при начислении налога дополнительно уменьшают кадастровую стоимость земли на 500 тысяч рублей.

АВТОМОБИЛИ

Категория налога на транспорт очень обширная, - тут и машины, и вертолеты, и катера, и у каждого вида отдельная ставка. Чтобы не путаться, возьмем только то, что имеется во многих семьях - обычные легковые автомобили.

Здесь налог зависит от года выпуска машины и мощности двигателя в лошадиных силах. Чем новее и мощнее машина, тем выше налог. Ставка высчитывается в рублях на каждую лошадиную силу.

До 100 лошадиных сил:

Меньше 7 лет - 10,5 руб.

Больше 7 лет - 6,5 руб.

100-150 лошадиных сил:

Меньше 7 лет - 14,5 руб.

Больше 7 лет - 9,5 руб.

150-200 лошадиных сил:

Меньше 7 лет - 35 руб.

Больше 7 лет - 30,5 руб.

200-250 лошадиных сил:

Меньше 7 лет - 52,5 руб.

Больше 7 лет - 46 руб.

От 250 лошадиных сил:

Меньше 7 лет - 105 руб.

Больше 7 лет - 92,5 руб.

Льготы и вычеты:

В Иркутской области от налога за автомобиль полностью освобождаются ветераны Великой отечественной войны, ветераны труда, инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные семьи, а для пенсионеров делается 80-процентная скидка от суммы налога. Но есть важное условие - мощность автомобиля не должна превышать 125 лошадиных сил.

- С 2020 года в нашем регионе появились еще три вида льгот,- рассказывают в региональном Управлении ФНС. - Например, жителям Иркутской области не нужно платить налоги за электромобиль. Также эта привилегия появилась у владельцев машин, которые работают на природном газе. Почему? Это своего рода стимул переходить на экологичное топливо. Но важно понимать, что льгота распространяется только на одну машину владельца. А еще, если у вас несколько машин мощностью до 150 лошадиных сил, то за одну из них вы сможете заплатить только половину от суммы налога.

КСТАТИ

Что делать, если не пришло уведомление

Обычно уведомление - бумажное по почте или электронное - приходит не позже, чем за месяц до срока платежа. Там указывается и сумма, расписано, за что она начислена, а также указаны сроки, в которые надо заплатить. Но если документ вовремя не пришел, нужно лично обратиться в налоговую.

А еще можно зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц - для этого нужно обратиться в инспекцию с паспортом и получить пароль. Туда будут приходить уведомления (бумажные поступать перестанут). Там же, к слову, можно оплатить налог.

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