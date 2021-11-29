Какую погоду ждать в Иркутске в декабре, рассказали в иркутском гидрометцентре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ноябрь завершается на удивление мягкой, теплой погодой. В этом целиком виноваты антициклоны, прорывающиеся в Сибирь из Средней Азии, где сейчас в разгаре осень. Последний из них пришел к нам буквально только что. О том, какую погоду ждать в первый официальный месяц зимы, рассказала заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

-Мы предполагаем, что температура воздуха в Иркутске в декабре будет чуть теплее обычного, - поделилась предварительным прогнозом Юлия Янькова. – Но что это значит? А значит это, что обычной в этом месяце температурой будет -9…-14, ночью – 16… -21. Не холодно!

Вдобавок нам обещаны и потепления – конечно, в начале месяца. Одному из них мы уже становимся свидетелями – после относительно холодных выходных к нам пришло тепло из Казахстана. И, судя по всему, это надолго. Как минимум до конца недели днем небольшой минус, а ночами -8…-10.

- А вот во второй половине месяца временами будут морозы, днем ниже -20, а ночами до -25… -30, местами до – 35…-37, - уточняет Юлия Янькова. – И это, конечно, вполне нормально. Декабрь все-таки!

Кроме того, в первый месяц зимы нам обещано и больше обычного снегопадов. А, значит, больше мягких дней, ведь когда идет снег, обычно тепло.