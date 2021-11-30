Активный гражданин: Анастасия и Константин Плугины организовали ремонт на детской площадке и в скейт-парке

Анастасия и Константин Плугины организовали ремонт на детской площадке и в скейт-парке. Фото: личный архив.

«Комсомолка» продолжает проект «Активный гражданин». Разбить клумбу, подарить книги детскому дому или украсить подъезд картинами - каждый такой поступок делает наш город уютнее, а его жителей - чуточку счастливее. И сегодня мы расскажем о том, как в поселке Хрустальный преобразили детскую площадку.

- Все началось полгода назад, когда моя дочь выпала из сломанной конструкции и получила черепно-мозговую травму, которую мы по сей день лечим, - рассказывает Анастасия Плугина. - Тогда я организовала добровольный сбор денег с местных жителей (в бюджет управляющей компании не была заложена такая статья), чтобы отреставрировать площадку и сделать безопасной для детей.

Вот та самая конструкция, из которой выпала дочь Анастасии. Фото: личный архив.

Собрать удалось 75,6 тысяч рублей. Много это или мало? Новые горки и качели, конечно, за такую сумму не поставить, но привести в порядок старые - вполне.

- Времени на изучение норм, поиск идей и комплектующих, согласование, заказ, доставку и монтаж требовалось колоссально, - говорит Анастасия. - Хорошо, что управляющая компания выделила работников, которые занимались ремонтом под моим чутким руководством.

На качелях появились новые качественные сидения. Фото: личный архив.

Начали с той самой конструкции, с которой весной выпала девочка. Два больших отверстия в ней должны быть закрыты прозрачными декоративными полусферами, но нужного размера у производителей не оказалось, поэтому жители Хрустального нашли решение проще и надежнее: установили пластиковые щиты.

Гимнастические кольца обновили. Фото: личный архив.

Что еще? На качелях вместо одного старого сидения повесили два новеньких, крепких и качественных - их, кстати, подарила одна из местных жительниц. Подлатали лестницу, заменили гимнастические кольца на спортплощадке (на старых уже сильно растрепались веревочные крепления), заново покрасили все металлические и деревянные конструкции.

Лестницу тоже подлатали. Фото: личный архив.

- Повесили баскетбольное кольцо невысоко, так как площадка рассчитана в основном на детей дошкольного возраста, чтобы они могли покидать мяч, посоревноваться, поупражняться в счете очков - продолжает иркутянка. - Весной управляшка обещала нанести на асфальте линии и цифры, чтобы считать по ним очки за каждый "гол". На стене для скалолазания повесили новый, прочный канат, сделали в 2,5 раза больше зацепов.

Обновили и скалодром. Фото: личный архив.

А самым дорогим оказалось соорудить тент из яхтной ткани над песочницей. Конструкция необходимая, потому что летом здесь совсем нет тени. Теперь малышам голову не напечет! Да и от дождя удобно прятаться. На зиму его, конечно, будут убирать, чтобы дольше прослужил.

Все конструкции покрасили. Фото: личный архив.

- Хватило денег и сил и на ремонт в нашем скейт-парке. Кстати, активные местные мужчины сами соорудили здесь прочный подвесной мост через ручеек и конструкцию, чтобы дети лазили по веревкам, - говорит Анастасия. - А также из бьющего рядом природного ключа создали настоящий пруд, огражденный огромными валунами! Теперь это любимое место для прогулок многих семей Хрустального. Даже растения сами начали высаживать. Гулять теперь здесь намного приятнее, дети в восторге, подбегают и благодарят! В следующем году мы продолжим претворять идеи в жизнь.

Песочницу покрасили. Фото: личный архив.

А эту конструкцию местные жители построили сами. Фото: личный архив.

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