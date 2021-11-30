Финансисты подсчитали, сколько иркутяне должны банкам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Итак, в среднем каждый житель Иркутской области должен банку 356 тысяч рублей. Такая сумма выходит, если поделить доходы на долги. Подсчеты провел РИА Рейтинг.

А что у соседей? Лучше других ситуация в Красноярском крае. Здесь сумма долга жителей практически как в Приангарье. Но вот доход населения в целом повыше и поэтому на обслуживание кредитов уходит поменьше – 59%. Больше других раскошеливаются в Новосибирске, хотя и здесь займ примерно тот же, но вот «северных» надбавок тут поменьше и на то, чтобы гасить платежи, жители столицы Сибири тратят 79% .

Иркутская область в середине кредитного списка, но проблемы обостряются и у нас. Так, уже к лету этого года, по данным Национального бюро кредитных историй, регион попал в топ-10 по росту числа жителей, у которых на оплату долгов уходит больше половины доходов. Год назад таковых в регионе было 16, 6%, а сейчас - все 18%. То есть, практически, с трудом платит по счетам каждый пятый из тех, кто взял в долг у банка. Еще хуже положение дел в Красноярском крае.

- В целом, уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Доля самых закредитованных заемщиков, у которых на обслуживание кредитных обязательств уходит более половины ежемесячных доходов, выросла весьма незначительно.

Известно, и представители каких сфер больше доходов платят по кредитам. В Иркутской области среди "чемпионов" по закредитованности числятся юристы. Они больше и охотнее других берут деньги в долг, и больше трети из специалистов по праву находится в черном списке у банков. Может быть, 34, 8% иркутских юристов попали в кредитную кабалу и с трудом справляются с платежами просто потому, что им легче оформить пакет документов. Больше людей этой профессии в долгах как в шелках только в Биробиджане - сразу 43, 7%, почти половина.

При этом в целом по стране к "легким" деньгам и, соответственно, крупным долгам склонным IT - специалисты.