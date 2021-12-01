С 2022 года в Иркутской области будут оформлять только электронные больничные

Новшества в социальных выплатах обсудили эксперты в пресс-центре "Комсомольской правды" в Иркутске. ФОТО: Ольга Кузовлева.

Жители Приангарья уже привыкли к электронным больничным - это удобно. А с 1 января 2022 года бумажные и вовсе будут отменены по всей стране. Подробнее об этом рассказали эксперты Фонда социального страхования РФ во время круглого стола в "Комсомольской правде" в Иркутске.

- По данным на 1 октября, на учете у нас стоит более 59 тысяч работодателей, а у них трудятся свыше 1,2 млн застрахованных сотрудников, которым могут выплачиваться пособия, - напомнила в начале и.о. управляющего ГУ - Иркутским региональным отделением ФСС РФ, - Ирина Ковтун. - Страхование предусмотрено по следующим направлениям: от несчастных случаев на производстве и по временной нетрудоспособности (в связи с декретом или болезнью - Ред.).

ФОТО: Ольга Кузовлева.

Так вот, наш регион перешел на электронные больничные с 2017 года. За четыре года местным жителям выдано больше 1,5 млн таких документов - по этому показателю Приангарье находится на 16-м месте в стране. А скоро электронный больничный станет повсеместным.

- В чем его преимущества для граждан? Нет необходимости приносить бумажный документ из медицинской организации работодателю: достаточно лишь сообщить номер листка нетрудоспособности по телефону или электронной почте,- пояснила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Фонда социального страхования РФ Ирина Морецкая.- Кроме того, такой документ невозможно потерять, поскольку он хранится в электронных сервисах Фонда. Все действия с больничным можно отследить в личном кабинете получателя услуг ФСС lk.fss.ru, авторизация - с помощью пароля и логина от портала Госуслуги.

Работодателю тоже удобно: во-первых, не надо хранить кипу бумажных больничных, во-вторых, электронный документ нельзя подделать.

Логичный вопрос: а не возникнет ли трудностей при полном переходе на электронные больничные? Эксперты отвечают, что нет, ведь наш регион к этому подготовился основательно -уже сейчас доля электронных больничных в Иркутской области составляет 93%.

- Наши медорганизации и врачи готовы, механизм уже отработан, - подчеркнул начальник управления организации медицинской помощи минздрава Иркутской области Максим Прокопьев.

Далее заместитель управляющего ГУ Иркутским региональным отделением ФСС РФ Евгений Дергаусов отметил, что с 2022 года механизм взаимодействия с работодателями станет беззаявительным.

- Передавать данные для расчета пособия работодатель будет, получив автоматическое электронное сообщение от ФСС об открытии электронного больничного листа, без участия самого работника, - рассказал Евгений Дергаусов.

И еще один важный вопрос. Где, кроме личного кабинета получателя услуг ФСС можно посмотреть данные по электронному больничному и другим соцуслугам?

- Разработаны несколько сервисов, которые делают получение услуг проще и удобнее. Один из последних - бесплатное мобильное приложение "Социальный навигатор", - прокомментировала помощник управляющего ГУ Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Юлия Крупенева. - Там каждый может получить всю информацию о полагающихся льготах, выплатах и мерах господдержки.

ФОТО: Валерия Башкатова ИА IrkutskMedia.

Также в обсуждении приняли участие представители городской администрации, регионального УФССП, Госинспекции труда в Иркутской области, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приангарье и работодатели.

Видео трансляцию круглого стола о выплатах государственных пособий Фондом социального страхования Российской Федерации работающим гражданам Иркутской области можно посмотреть ЗДЕСЬ