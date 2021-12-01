«СОГАЗ-Мед»: о том, что дает полис ОМС и как его оформить

Фото: АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».
Если у вас есть полис ОМС, значит, у вас есть право бесплатно лечиться на всей территории России. Кто имеет право на получение полиса ОМС, как и в какие сроки выдадут документ, какие преимущества он дает? Узнаем у страховых представителей «СОГАЗ-Мед».
Полис ОМС гарантирует гражданам право на получение бесплатной и качественной медицинской помощи:
- на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования;
- на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном территориальной программой обязательного медицинского страхования.
Как получить полис ОМС
Для оформления полиса ОМС нужно лично или через своего представителя обратиться в выбранную вами страховую медицинскую организацию. Для ребенка до достижения им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объеме полис оформляет законный представитель.
Документы для оформления полиса ОМС
Для совершеннолетних граждан РФ (кроме военнослужащих и приравненных к ним лиц):
1. Паспорт
2. СНИЛС
Для граждан РФ до 14 лет:
1. Свидетельство о рождении
2. СНИЛС ребенка (при наличии)
3. Паспорт законного представителя ребенка
Для граждан от 14 до 18 лет:
1. Паспорт ребенка
2. СНИЛС ребенка
3. Паспорт законного представителя ребенка
Для иностранных граждан требуются иные документы. С полным перечнем необходимых документов вы можете ознакомиться на сайте страховой медицинской организации.
Можно ли лечиться по временному свидетельству
Пока полис ОМС изготавливается, застрахованному выдается временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса и удостоверяющее право на бесплатное получение медицинской помощи.
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с получением полиса, медицинской помощи или качеством ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».
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