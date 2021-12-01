«СОГАЗ-Мед»: о том, что дает полис ОМС и как его оформить

Фото: АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

Если у вас есть полис ОМС, значит, у вас есть право бесплатно лечиться на всей территории России. Кто имеет право на получение полиса ОМС, как и в какие сроки выдадут документ, какие преимущества он дает? Узнаем у страховых представителей «СОГАЗ-Мед».

Полис ОМС гарантирует гражданам право на получение бесплатной и качественной медицинской помощи:

- на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования;

- на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном территориальной программой обязательного медицинского страхования.

Как получить полис ОМС

Для оформления полиса ОМС нужно лично или через своего представителя обратиться в выбранную вами страховую медицинскую организацию. Для ребенка до достижения им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объеме полис оформляет законный представитель.

Документы для оформления полиса ОМС

Для совершеннолетних граждан РФ (кроме военнослужащих и приравненных к ним лиц):

1. Паспорт

2. СНИЛС

Для граждан РФ до 14 лет:

1. Свидетельство о рождении

2. СНИЛС ребенка (при наличии)

3. Паспорт законного представителя ребенка

Для граждан от 14 до 18 лет:

1. Паспорт ребенка

2. СНИЛС ребенка

3. Паспорт законного представителя ребенка

Для иностранных граждан требуются иные документы. С полным перечнем необходимых документов вы можете ознакомиться на сайте страховой медицинской организации.

Можно ли лечиться по временному свидетельству

Пока полис ОМС изготавливается, застрахованному выдается временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса и удостоверяющее право на бесплатное получение медицинской помощи.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с получением полиса, медицинской помощи или качеством ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

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