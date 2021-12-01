Кто, если не мы?: медики Центра помощи и спасения в Шелехове рассказали, как лечат от COVID-19

Коллектив Медцентра в Шелехове - это опытные, стойкие и надежные сотрудники. Фото: Евгений Козырев.

Врачи на передовой. Они сражаются с коронавирусом днем и ночью, не жалея себя, и живут только одной целью - любой ценой спасти пациентов, помочь им восстановиться и забыть о болезни, как о страшном сне. Так, в Шелехове основной удар на себя вот уже год принимает Медицинский центр помощи и спасения при районной больнице.

Спасают даже со 100% поражением легких

- Все началось 20 июня 2020-го. Тогда в нашей больнице экстренно развернули койки для лечения зараженных коронавирусом. Нас спросили: "Пойдете в красную зону?" И мы без раздумий ответили: "Пойдем!" Ведь кто, если не мы? - вспоминает старшая медсестра медцентра в Шелехове Елена Коршунова.

Сначала ковидный госпиталь работал на базе нынешнего детского отделения. Мест для пациентов не хватало. Тогда Олег Дерипаска инициировал строительство в кратчайшие сроки 7 современных медцентров, три из которых в Иркутской области. Самый большой – в Шелехове.

В Шелехове основной удар на себя вот уже год принимает Медицинский центр помощи и спасения при районной больнице. Фото: Евгений Козырев.

Компания РУСАЛ выделила на строительство Медцентра в Шелехове почти 600 млн рублей, открытие состоялось 1 декабря прошлого года.

- Распространение коронавирусной инфекции – это вызов, с которым можно справиться только сообща. Мы открываем Центр помощи в широком смысле этого слова, призванный спасать людей и уверенно смотреть в будущее. Мы сделали все, чтобы вам было максимально комфортно работать, - обратился к врачам на открытии корпуса Олег Дерипаска.

К тому моменту медики уже встроились в новый рабочий процесс. Самое непростое было в начале.

Нагрузка колоссальная, но врачи уже не представляют себя без такого рабочего темпа. Фото: Евгений Козырев.

- С первого дня я восприняла дежурства в новом медцентре, как вызов, и настроила себя жестко: "Я справлюсь! Я смогу!", - продолжает Елена Коршунова. - Морально это не так уж сложно - за 20 лет работы медсестрой в терапевтическом и приемном отделении я привыкла каждый день видеть болезни и помогать бороться с ними. А вот сменить легкий халатик на тяжелый и жаркий противочумный костюм оказалось нелегко. Но делать нечего - втянулась. Ведь это ради нашей же безопасности.

Сложность и в том, что болезнь незнакомая, неизученная. Медикам пришлось осваиваться буквально на ходу. Справились и с этим!

- Очень важно не только лечить, но и психологически поддерживать людей, - уверена старшая медсестра. - Им страшно, и наша задача - успокоить, вселить уверенность, что они выздоровеют. От настроя ведь тоже многое зависит. Когда с пациентом устанавливается связь, когда он нас слушает и слышит, то работать легче.

В медцентре принимаются все меры, чтобы обезопасить персонал: каждый день медикам выдаются новые защитные костюмы, маски и перчатки. Фото: Евгений Козырев.

Всего в Центре помощи и спасения 125 мест. Попадает сюда и молодежь лет 18, и пожилые люди - например, самой возрастной пациентке 98 лет (она, к слову, успешно поборола COVID-19). Многие в тяжелом состоянии, им необходим кислород, и он подается бесперебойно. Для этого оборудованы все койки, а в отделении реанимации и интенсивной терапии имеются аппараты искусственной вентиляции легких.

Сейчас благодаря компании РУСАЛ в медцентре установлена еще одна, более мощная кислородная станция стоимостью 36,5 млн рублей. Современное оборудование помогает героям-медикам спасать жизни даже в самых сложных случаях.

- За год мы поставили на ноги нескольких пациентов со 100-процентным поражением легких, - рассказывает Елена Коршунова. - Один из них, пенсионер, кстати, недавно заходил к нам: показался, что жив-здоров, чувствует себя хорошо. Благодарил… Улыбки выздоровевших, блеск в их глазах, слезы радости - вот что дает нам энергию и огромный стимул жить и трудиться. Это бесценно!

Старшая медсестра медцентра в Шелехове Елена Коршунова. Фото: Евгений Козырев.

- Спасибо персоналу Медицинского центра помощи и спасения за чуткость и хорошее лечение, - говорит один из пациентов, 36-летний Марат Ярмухаметов. - Медики очень отзывчивые и неравнодушные, всячески подбадривают нас, терпеливо отвечают на каждый вопрос. Условия тоже комфортные: кормят вкусно, в палате есть отдельный душ и туалет, а самое главное, нет проблем с кислородом. Неудивительно, что даже больным с серьезными осложнениями здесь быстро становится легче.

На работу - с удовольствием

- Когда мы слышим заветную фразу: "Доктор, мне стало лучше!", то усталость как рукой снимает, - соглашается заведующая ковидным госпиталем в Шелехове Анна Мельникова. - До пандемии я руководила терапевтическим отделением стационара, так что мне близка специфика работы с такими пациентами. А вот коллеги других специальностей - хирурги, травматологи, гинекологи, стоматологи, лоры, - которые теперь борются с ковидом наравне с терапевтами, для этого перестраивались и получали много новых знаний. С уверенностью говорю, что в нашем коллективе - самые опытные, стойкие и надежные сотрудники, на которых всегда можно положиться.

Анна Мельникова тоже почти 20 лет в медицине, но с такой колоссальной нагрузкой, как сейчас, столкнулась впервые.

Заведующая ковидным госпиталем в Шелехове Анна Мельникова. Фото: Евгений Козырев.

- Темп жизни в целом ускорился, - говорит заведующая. - Появилось много новых знакомых, расширился круг общения: постоянно звонят пациенты и коллеги из разных уголков Иркутской области, просят совета, благодарят за помощь. Свободное время бывает крайне редко, и я стараюсь проводить его с семьей, с мужем и ребенком. Им меня очень не хватает, но они уважают мой выбор - трудиться на передовой. Огромное спасибо близким за понимание, поддержку и веру в меня.

- Моя семья тоже привыкла, что я как на войне, - подхватывает Елена Коршунова. - Старший сын за это время поступил в институт на бюджет, будет металлургом. Младший, школьник, тоже стал очень самостоятельным. Что поделать, если мама день и ночь "на фронте"… Самое интересное, что я уже не представляю себя без такого темпа! Как говорится, выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Это про меня. Каждое утро с удовольствием иду в госпиталь, а если случаются длинные выходные, то скучаю по сменам, несмотря на сложность и опасность заболеть.

Страшно ли заразиться? Врачи не скрывают - да. Но в медцентре принимаются все меры, чтобы обезопасить персонал. Каждый день всем выдаются новые защитные костюмы, маски и перчатки. А само здание спроектировано так, что лечебные боксы имеют отдельные входы и автономную вентиляцию, а реанимация отделена специальным подпором, не дающим воздуху распространяться по клинике.

- За этот пандемийный год у нас произошла переоценка ценностей, - в голос говорят медики. - Работая в красной зоне, очень ярко осознаешь, насколько хрупка человеческая жизнь, и что нужно беречь своих близких, чаще говорить им "спасибо" и "люблю". Каждый раз, выходя из больничных стен, мы понимаем - как же прекрасно жить, видеть солнце, наслаждаться природой и свежим воздухом!

КОНКРЕТНО

Развитие и благоустройство госпиталя в цифрах и фактах

- С момента открытия госпиталь преобразился. Мы очень благодарны личному участию в этом Олега Дерипаски, - рассказали в Центре. – Нас постоянно поддерживают сотрудники Иркутского алюминиевого завода: высажены саженцы деревьев, сделаны газоны, весной там взойдет зеленая трава, летом высадили цветы. Компания РУСАЛ принимает активное участие в жизни госпиталя, радует нас на праздники подарками. Надеемся, что скоро в холле появится замечательная новогодняя елочка, как это было в прошлом году.

Субботники и другие добрые дела:

1. Почти три десятка сотрудников шелеховской промплощадки подготовили новый медцентр к открытию. Активисты привели в порядок помещения, где строители закончили работы.

2. Более 50 волонтеров шелеховской промплощадки провели уборку возле медцентра, подготовив его территорию к зиме.

3. Сотрудники ИркАЗа организовали концерт и исполнили песни для медиков и пациентов, чтобы поддержать их в нелегкое время.

4. В преддверии Нового года генеральный директор ИркАЗа вручил медперсоналу сладкие подарки. Сотрудники компании подготовили 400 подарков для детей до 14 лет, чьи родители работают в Шелеховской районной больнице.

5. Гендиректор ИркАЗа поздравил врачей с Международным женским днем, вручив им цветы и подарки.

Оборудование и СИЗы:

1. Поставка средств индивидуальной защиты, автомобиля скорой помощи и комплектующих, медицинских кроватей. Стоимость - 14 млн руб.

2. Поставка 11 кислородных концентраторов общей стоимостью 1 млн руб.

3. Дополнительная мощная кислородная станция стоимостью 36,5 млн руб. установлена в ноябре 2021 года. Производительность кислорода - 1100 л/минуту.

Саженцы:

1. Активисты молодежного совета высадили у медцентра больше 100 саженцев многолетних цветов, которые вырастили сами. На 40 квадратных метрах клумбы появились 50 бархатцев, свыше 40 кустов октябринки и мальвы, а также петунья, анютины глазки и другие растения.

2. Сотрудники РУСАЛА высадили больше 800 деревьев и кустарников. Территорию украсили 360 кустов белого дерена, 150 багульника, 25 саженцев сибирской ели, древовидный караган – 150 кустарников, 21 карликовая береза, 22 лиственницы и 111 сосен.

Медицинский центр помощи и спасения в Братске

В Медцентре 46 коек, из них 6 – реанимационные и интенсивной терапии. С момента открытия в Медцентре прошли лечение 1114 пациентов.

Самый пожилой пациент – 99 лет, самый молодой – 21 год. Есть случай выписки пациента, у которого были поражены 96% легких.

Медицинский центр помощи и спасения в Тайшете

С 1 декабря 2020 года из госпиталя выписано 1258 выздоровевших пациентов. Пролечено в реанимационном отделении 233 человека.

Всего Тайшетский госпиталь был рассчитан на 67 мест, но при пиках заболеваемости расширяется до 78 коек.