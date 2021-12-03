Наше, местное: как "Слата" выстраивает сотрудничество с производителями Приангарья

Ярослав Шиллер, исполнительный директор ТС "Слата".

Больше года, с августа 2020-го, ТС "Слата" реализует проект "Местные производители". За это время на прилавках супермаркетов появилось около 250 наименований продукции, изготовленной у нас, в Иркутской области и в Бурятии.Это мясные полуфабрикаты и готовые блюда, молочка и яйца, овощи и ягоды, выпечка, торты и мороженое - все свежее, натуральное и очень вкусное!

Около 40 местных микропредприятий вовлечены в проект. Своим опытом и впечатлениями они поделились на конференции "Развиваем родное дело".

- Мы выстраиваем взаимовыгодное сотрудничество: для малого бизнеса - это помощь в развитии, шанс стать узнаваемыми для покупателей, широкий выбор качественных местных продуктов, а для нас - повышение товарооборота, - комментирует директор по развитию продаж ТС "Слата" Юлия Климова. - Важно, что мы облегчили условия для вхождения в сеть: например,можно начать поставку всего с одного-двух магазинов. Кроме того, помогаем компаниям с проверкой качества товаров и продвижением.

- Недаром говорят, что для крепкого здоровья нужно есть то, что растет в месте, где мы живем. Поэтому мы стремимся широко представлять товары, которые производятся в нашем регионе, - поясняет исполнительный директор ТС "Слата" Ярослав Шиллер. - Этот проект показывает, что даже небольшие производители могут успешно сотрудничать с крупной торговой сетью на взаимовыгодных условиях, закрывая потребности покупателей и укрепляя экономику.

Производители подтверждают - поддержка со стороны ритейлера для них действительно весомая.

Виктория Ван, руководитель предприятия выпускающего продукцию под маркой «Мамины рецепты».

- Мы выпускаем необычную продукцию - пельмени по китайским рецептам. И благодаря "Слате" о нас услышали, - рассказывают руководитель предприятия выпускающего продукцию под маркой «Мамины рецепты»Виктория Ван и ее помощник Гильмудинова Алёна. - Мы зашли в сеть в мае на выгодных условиях, охватили сразу все супермаркеты и представили эксклюзивные начинки - говядину с морковью и свинину с пекинской капустой. Кроме "Слаты", таких пельменей нигде не найти!

Уникальный продукт создали для торговой сети и в компании Streets- бургер с говядиной, свежим огурцом, пикантным соусом и булочкой с кунжутом.

-"Слата" позволила сделать огромный рывок: за год наши продажи увеличились аж на 270%, - говорит руководитель отдела продаж торговой марки Streets Роман Березовский. -Думаю, продукция "выстрелила", так как в пандемию люди стали чаще покупать быстрые перекусы в супермаркетах, нежели в общепите.Бургеры, сэндвичи, роллы и шашлыки - все пришлось покупателям по вкусу.

Неудивительно, что товары с пометкой "Местный продукт" пользуются спросом. Покупатели доверяют землякам-производителям, зная, что ингредиенты в составе натуральные, консервантов нет, а свежесть и отменный вкус гарантированы.

Алена Хон, гендиректор кондитерского цеха "Березка" из Улан-Удэ.

-С августа мы представляем в супермаркетах морковный торт и пирожные "Три шоколада", "Сникерс", чизкейк, а в будущем намерены расширять ассортимент,- делится планами гендиректор кондитерского цеха "Березка" из Улан-Удэ Алена Хон. -Сотрудничать с таким крупным игроком рынка, как "Слата" - это значит быть успешными и узнаваемыми в Иркутской области.

- А мы готовы предложить покупателям готовые салаты - ведь не у всех остается время на готовку, - улыбается директор компании "Вкуснодел" Татьяна Березовская. - Пока мы в стадии переговоров, но уже разработали для "Слаты" уникальные рецепты полюбившихся закусок, например, квашеной капусты.

Все участники проекта нацелены на главный результат - предоставить сибирякам качественный местный продукт.

СПРАВКА "КП"

ТС "Слата"- это лидер розничной торговли Иркутской области и один из крупнейших ритейлеров Сибири и Дальнего Востока. На сегодняшний день открыт 81 супермаркет и более 280 дискаунтеров "ХлебСоль".

КОНКРЕТНО

Где оставить заявку

Вся информация о проекте - на сайте slata-mestnye.com.Там можно ознакомиться с условиями сотрудничества и оставить анкету-заявку.

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