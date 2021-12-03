Активный гражданин: воспитатель Анжелика Лязина придумала проект для дошкольников

Анжелика Лязина работает в детском саду № 179 в Иркутске. Фото: архив героини публикации

«Комсомолка» продолжает проект «Активный гражданин». Разбить клумбу, подарить книги детскому дому или украсить подъезд картинами - каждый такой поступок делает наш город уютнее, а его жителей - чуточку счастливее. В этот раз мы расскажем о педагоге – воспитателе Анжелике Лязиной. Она придумала и внедрила в образовательный процесс в детском саду занимательный проект по профориентации дошкольников.

Педагог Анжелика Лязина работает в детском саду № 179 в Иркутске и ее воспитанникам очень повезло, ведь с ней не соскучишься. Она придумывает много нового и интересного в образовательном процессе. И ее труды признаны, в 2021 году она стала победительницей в конкурсе «Лучший педагог, воспитатель дошкольного учреждения». Она считает, что главное - любить детей и поддерживать их инициативы. Дефектолог работает с детьми уже больше 5 лет, она воспитатель в логопедической группе. К педагогике ее влекло со школьной скамьи. Еще в старших классах Анжелика получила «корочку» младшего воспитателя.

— У нас были практики в детских садах. Дети тянулись ко мне, я уже тогда это чувствовала, — рассказывает Анжелика Викторовна. — Поэтому и высшее образование я решила получать гуманитарное, поступила в Современную гуманитарную академию, стала бакалавром психологии. Потом прошла курсы переподготовки в ИГУ. Теперь я учитель-логопед-дефектолог. Мне хотелось помогать ребятишкам с особенностями речевого развития.

На вопрос, почему решила принять участие в конкурсе, Анжелика Лязина говорит, что этому поспособствовало несколько событий.

— Во-первых, состязания привычны. Русскому языку и литературе в железногорской школе № 3 меня учила Людмила Николаевна Букина. Я в то время писала стихи, и учитель постоянно отправляла меня на конкурсы, я тогда это очень не любила, — делится лучший воспитатель. — Но привычка побеждать себя и стремиться стать лучше осталась. Во-вторых, заведующая нашего детсада Екатерина Александровна Фещенко очень активная, смотришь не нее — и самой постоянно хочется развиваться. Я, честно, не поверила, когда увидела, что стала победителем! Такая буря эмоций была!

А между тем присудить победу действительно было за что. Все, что отправляла на конкурс Анжелика Викторовна, заслуживало внимания. Для презентации она написала стихи, на онлайн-мастер-классе учила педагогов создавать обобщающие карты для дошкольников в электронной программе и представила проект по ранней профориентации детей, как малыши узнают о профессиях.

— Пандемия немного сбила наши планы, мы даже хотели привлечь Центр занятости, проводить выездные экскурсии по предприятиям города, — говорит Анжелика Лязина. — В прошлом году успели только провести с детьми беседы о пожарных — к нам приезжали спасатели. Еще приходили к нам парикмахеры. Ребята на манекенах пробовали делать прически. Это долгосрочный и очень важный проект. Стараемся вовлекать в него и родителей.

А еще Анжелика говорит, что если в группе становится слишком шумно, она тут же вовлекает детей в игру.

— Сделать это на самом деле просто. Все дети любят играть и легко откликаются на инициативу, — заключает профессионал.

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Заявки на участие в проекте принимаются до 12 декабря 2021 года. С 13 декабря на сайте irk.kp.ru будет запущено голосование за лучших, завершится оно 26 декабря. Те герои, которые получат больше всего симпатий горожан, станут победителями. Церемония награждения состоится в период с 27 по 30 декабря 2021 года. «Активных граждан» ждут подарки от администрации Иркутска, Общественной палаты Иркутска и «Комсомольской правды». Подробное положение о проекте на сайте irk.kp.ru.

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