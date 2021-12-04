Как и где заработать перед Новым годом в Иркутске на подготовке к празднику. Рассказываем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще малышами, дожидаясь праздника, мы ждем волшебника с подарками и завидуем тому, что он на оленях добрался из Лапландии. Нам бы так! А став взрослыми завидуем другому: Деды Морозы и Снегурки за 15 минут развлечений с детьми зарабатывают по 1,5 тысячи рублей, а то и больше. Несколько дней работы - вот тебе и месячная зарплата. А если нет артистических талантов, неужели никаких вариантов? Есть! Подготовка к празднику идет вовсю, и продажи тоже. Нарасхват, например, упаковщики подарков. А еще надо торговать на ярмарках и елочных базарах. Мы выяснили, кого ищут чаще, и сколько готовы платить «феям» и «эльфам» главного волшебника.

Мест для торговцев счастьем в два раза больше

Если в 2020 году все из-за коронавируса были в унынии, несмотря на приближающийся праздник, то теперь настроение изменилось. Да, пандемия никуда не ушла, но Новый год нужен. И вокруг него уже идет суета. В среднем на праздник каждый из сибиряков потратит от 15 до 20 тысяч рублей, это не цифры с потолка, а результаты опроса Superjob.ru.

- В прошлом году рост объявлений о найме сотрудников для предновогодней торговли пошел в конце ноября, в ресторанном бизнесе и туризме - в первой половине декабря, - приводит данные региональный представитель «Авито Работа» в Сибири Екатерина Салостий. - Когда стало понятно, что из-за ковидных ограничений общепит не сможет принимать гостей, он сократился. В этом году также не рекомендуют проводить корпоративы, даже в формате covid free (только для привитых с QR-кодами), но пока это именно рекомендации, а не прямой запрет, так что работодатели продолжают подыскивать персонал. В Иркутске сейчас представлено много вакансий с занятостью в декабре и первую неделю января.

Когда в запасе несколько свободных часов в день

Кем можно подработать во время новогоднего ажиотажа? Нужны продавцы-кассиры, работники торговых залов и складов, сборщики заказов и комплектовщики новогодних подарков. Причем люди нужны настолько, что на фасовку тортиков и пирожных берут без всяких знаний и опыта. Была бы сообразительность, на ходу обучат.

В такое время «день год кормит», поэтому готовы идти на уступки и предлагают самые разные плюшки. В два раза выросло число мест с «коротким» днем, когда можно отработать всего несколько часов, и на 40% - предложения сменного графика. А зарплата при таких, подходящих даже студенту-очнику и маме в декрете, условиях - 120 рублей в час, или до 35 тысяч в месяц. А еще нужны экспедиторы и грузчики.

А есть же еще ярмарки новогодних игрушек, свечей и подарков! Здесь тоже ждут желающих трудиться с распростертыми объятиями. Есть талант зазывалы? Тогда смело идите в торговлю, дневная выручка составит около двух тысяч. А если торговать тем же ассортиментом, но в магазине и через интернет, обещают заплатить до 70 тысяч в месяц. Притом что обычная зарплата продавца вдвое меньше.

На декабрь для работы в торговых залах компании ищут специалистов по выкладке товаров. Причем на смену они будут выходить только в выходные и праздники, когда поток посетителей огромен.

В общем, кто только не требуется! В Иркутске на подработку ищут даже электрика для монтажа праздничной иллюминации в коттеджах. Ему готовы платить от 2 до 7 тысяч рублей в день. Расчет прост - чем больше заказов, тем выше доход.