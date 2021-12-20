Стал известен точный маршрут троллейбуса №777 от сквера до поселка Молодежный в Иркутске

Точный маршрут движения троллейбуса №777 в Иркутске: стоимость проезда, время в пути и все остановки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отличная новость для жителей поселка Молодежный, которые каждый день добираются на работу, и домой на общественном транспорте. Теперь уехать туда и обратно станет намного проще. Из центра города в поселок запускают троллейбус, который будет курсировать по новому маршруту: сквер Кирова- Молодежный. Итак, чтобы запомнить, новый маршрут пассажирам было проще, «траллику» присвоили необычный, но счастливый порядковый номер 777. Ходить он будет ежедневно в самые часы пик – утром и вечером.

- Стоимость проезда составит 25 рублей, - рассказывают «Комсомолке» в пресс-службе администрации Иркутска. – При этом льготы сохранятся, как и на других маршрутах. На маршрут троллейбусы выйдут уже к концу этой недели. Точное время движения пока выбирается. На линии от сквера Кирова до КПП в Молодежном будут работать две машины.

К слову, часть нового маршрута троллейбус №777 сможет преодолевать без «рогов», а точнее не от контактной сети. Это неудивительно, ведь линия в Молодежный не проведена. Но это не проблема. «Траллик» может ездить на гелевых электробатареях. Такие курсируют по Иркутску с 2016 года. Естественно на одних аккумуляторах машина далеко не уедет. Поэтому прямо в троллейбусе установлено зарядное устройство. Когда транспорт едет «под сетью» автоматически включается зарядка. На аккумуляторах он может пройти 22 километра, а заряжается в пропорциях 1 к 3. Иными словами, если проехал 10 километров без штанги, то 30 должен идти под проводами.

Кстати, с предложением открыть такой троллейбусный маршрут в ноябре на личном приеме губарнатора Приангарья обратилась жительница Молодежного, доцент аграрного университета Татьяна Алтухова. Тогда женщине пообещали, что новый маршрут появится в начале 2022-го года. Но вопрос удалось решить раньше.

КОНКРЕТНО

Все остановки нового троллейбусного маршрута №777

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