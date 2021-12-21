Детсады, скверы и дорогу строили в Ангарске в этом году

Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Как город нефтехимиков провел этот год? Какими свершениями гордится? Об этом рассказал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM).

О пандемии

Подводя итоги года, тему COVID-19 стороной не обойти.

- Можем говорить о некой стабилизации ситуации в Ангарске, - начинает рассказ Сергей Петров. - Наши медики достойно справляются с коронавирусом, имеется достаточный резерв коечного фонда. Привито 65% местных жителей, и вакцинация продолжается: запас препаратов есть, прививочные пункты и мобильные бригады активно работают.

Выразить благодарность и уважение врачам за их тяжелый и опасный труд в Ангарске решили по-особенному. Здесь появился первый в области памятный знак, посвященный медикам, а на набережной открыли выставку с их фотографиями.

- Экспозиция - это инициатива креативных молодых людей из фонда «Новый Ангарск». Большие молодцы, что сняли маски с тех, кто сейчас на переднем крае борьбы с COVID-19, и теперь этих врачей, медсестер, водителей скорой помощи узнают на улице, - говорит мэр округа.

Мегетская территория также приняла участие в приоритетном проекте Формирование комфортной городской среды. В 2021 году здесь благоустроен двор и привокзальная площадь. Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

О знаковых стройках и ремонте

Сергей Петров рассказывает, что в финансовом плане год выдался для Ангарска непростым, однако все задуманное удалось воплотить.

- Спасибо нашему коллективу за сплоченный труд, а также большая благодарность областному правительству, что мы были услышаны, когда обращались за поддержкой, - подчеркивает мэр.

Бассейн в новом детском саду. 22 микрорайон Ангарска. Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

Сделано многое. Так, в городе, наконец, достроены два детских садика в 17-м и 22-мм микрорайонах. Первый, к слову, возводился около 30 лет! Это был последний подобный долгострой в городе. А самое главное, что в дошкольные учреждения Ангарска больше нет очередей.

Завершена вторая полоса по улице Чайковского. Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

Другая острая тема - состояние дорог. За десятки лет скопилось достаточно зон, требующих обновления. По программе «Безопасные качественные автодороги» в этом году привели в порядок 10 км. А еще соединили улицу Чайковского и Ленинградский проспект, обеспечив сквозной проезд из центра в Юго-запад и промзону.

Более 10 километров дорог отремонтировано в Ангарске рамках нацпроекта Безопасные качественные дороги в этом году. Дорога отремонтирована в том числе, на улице 14 Декабря (от Фестивальной до Пойменной). Фото: пресс-служба Ангарского городского округа

- Это важнейший проект, который был включен в генплан Ангарска еще в 1960-х и теперь реализован, - рассказывает Сергей Петров.

Вторая полоса улицы Чайковского. Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

Не менее важно приводить в порядок и дворы. Город, отметивший нынче 70-летний юбилей, строился быстрыми темпами, поэтому благоустройство в разных его частях одновременно пришло в упадок. Для того чтобы ускорить процесс ремонта, в Ангарске разработали местную программу «Дворы без ям».

В 2021 году в Ангарске продолжилось благоустройство дворов. Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

- Так, по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году мы обновили 21 двор, а по своей, муниципальной, еще 24, - сообщает мэр. - В течение 3 - 4 лет планируем облагородить все территории у домов.

24 двора получили муниципальные субсидии на ремонт внутриквартальных проездов в рамках программы Дворы без ям. Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

Радуют жителей Ангарска и новые скверы. Город построен так, что между домами сохранились островки леса. Вот их-то и облагораживают: в этом году на территории за торговым домом «Юность» в 188-м квартале установили детскую площадку, скамейки, сделали спортивный уголок. Преобразилась и лесная зона в 11-м микрорайоне.

Завершился четвертый этап капитального ремонта стадиона Ангара. Отремонтирована западная трибуна. Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

О планах

- Помимо этого мы разработали проекты, которые намерены воплощать в ближайшем будущем. Это строительство Дворца бракосочетания, дополнительного корпуса школы № 39, проведение водовода из чистейшего Чебогороского месторождения, ремонт Прибрежной и Социалистической улиц в Ангарске, создание школы на 1500 мест и детской школы искусств в Мегете, - перечисляет Сергей Петров.

Продолжается совершенствование уникального ЛБК Ангарский. Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

С Новым годом!

- Поздравляю с Новым годом всех жителей Иркутской области, - говорит мэр. - Мы снова прожили непростой год. Хочется наполниться оптимизмом и уверенностью, что и дальше преодолеем все сложности. Я желаю каждому реализации личных целей, здоровья, благополучия и семейного счастья.