Иркутянин выиграл в лотерею 16 миллионов рублей, купив билет за 50 рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Иркутске на одного миллионера стало больше. В прошедшие выходные житель столицы Приангарья выиграл в лотерею суперприз. В билете победителя совпали 6 чисел с номерами выигрышной комбинации. Таким образом, счастливчик получил куш в астрономические 16 806 025 рублей.

- Везучий иркутянин купил билет всего за 50 рублей в мобильном приложении, - сообщили в пресс-службе Всероссийской государственной лотереи. - Удачу ему принесли числа 22, 25, 6, 31, 21, 7.

Забрал ли приз новоиспеченный миллионер, пока неизвестно. Кстати, 1 декабря другой иркутянин выиграл в лотерею 1 110 408 рублей. Он верно угадал все пять чисел в первом поле билета и ни одного — во втором. Правда, сам счастливчик о своей победе узнал не сразу.

Ну а в июне этого года житель Иркутска Александр Медведев выиграл в лотерею загородный дом и узнал об этом не сразу. Купив квиток для розыгрыша, Александр положил его в стол и забыл про него. Вспомнил о нем сибиряк спустя почти месяц – в апреле. Мужчина нашел результаты тиража и проверяя билет, узнал, что ему впервые улыбнулась фортуна.

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