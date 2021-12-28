Сергей Тен поздравляет жителей Приангарья с Новым годом и Рождеством

ФОТО: личный архив.

В предновогодней суете мы задумываемся о том, что принес год минувший. Подводим итоги, строим планы на будущее. Уходящий год был непростым, но он научил нас главному: нельзя останавливаться, и тогда результат обязательно будет.

Девиз этого года - работа в команде, на результат. Посмотрите, 17 декабря в Тайшете запустили современный алюминиевый завод, который станет для района драйвером экономического роста. В Тулунском и Нижнеудинском районах практически завершаются все ремонтные работы на объектах, пострадавших во время ЧС. В Черемховском районе открыли пешеходный надземный переход на станции Половина, практически в каждом муниципальном образовании строятся и ремонтируются детские сады и школы, клубы и ФАПы.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приведено в нормативное состояние 169 км улично-дорожной сети в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске, Усолье-Сибирском и Черемхове. Деньги на дороги пришли в районы: 69 км отремонтировано в Черемховском, Усольском, Нижнеилимском и Тулунском районах. При этом средства на инфраструктурные проекты будут только увеличиваться.

Конкретные примеры, в которых принимал участие лично. Совместно с правительством Иркутской области удалось добиться выделения 483 миллионов рублей на программу развития интеллектуальной транспортной системы региона.

По Государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий» дорожные объекты Заларинского, Черемховского, Иркутского, Нукутского, Баяндаевского районов будут профинансированы на 1,2 млрд рублей. Придет финансирование на дорогу Братск - Усть-Илимск, на мост через реку Куту в Усть-Кутском районе, на завершение работ по путепроводу через Транссиб на улице Джамбула в Иркутске. Продолжатся работы на обходе Усолья-Сибирского, реконструкции Култукского тракта, строительстве путепровода через Транссиб в селе Тулюшка Куйтунского района. Это значит, скоро наши дороги станут комфортнее и безопаснее.

В планах проект по созданию кампуса ИРНИТУ в районе рощи «Звездочка», участие в согласовании с Минобороны России потенциального места размещения нового аэропорта Иркутска и много других задач.

Что еще запомнилось? Встречи, поездки, разговоры, споры. Глаза молодых ребят, которые приняли участие в нашей экспедиции «Славы героев будем достойны». 80-летие контрнаступления наших войск под Москвой они встретили в местах боев сибирских дивизий. Конкурс со студентами ИРНИТУ на эскиз памятника нашему прославленному земляку, генералу армии Афанасию Белобородову. Наш совместный проект с Благотворительным фондом имени Юрия Тена и En+ Group «Дорога добра»: более 3000 малышей прошли обследование врачей в Тайшетском, Тулунском, Заларинском, Нижнеудинском районах… Было много хороших и добрых историй, из которых в итоге сложился этот год.

И главное, за что хочу поблагодарить жителей моего Шелеховского одномандатного избирательного округа 95, - за доверие и нашу общую победу на выборах.

2021 год - он был разный, эмоционально сложный, но давайте проводим его с легким сердцем.

Дорогие мои, с наступающим нас Новым годом и Рождеством! Мира и любви вашим семьям, благополучия и тепла домашнего очага, свершений и прорывных идей. Здоровья, добрых встреч и радости в каждом дне!