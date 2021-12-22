Топ-5 причин устроиться на работу в «Полюс Вернинское»

ФОТО: предоставлена пресс-службой АО «Полюс Вернинское».
Залог успеха любой компании - квалифицированные специалисты. За счет конкурентной зарплаты и отличных условий труда АО «Полюс Вернинское» привлекает лучших. Средний доход рабочих здесь выше, чем в среднем по Приангарью. А чтобы сотрудники были уверены в завтрашнем дне, для них предусмотрены различные компенсации и льготы.
ФОТО: предоставлена пресс-службой АО «Полюс Вернинское».
1. Полис ДМС, лечение в санаториях
Начнем с того, что каждый работник АО «Полюс Вернинское» имеет полис добровольного медицинского страхования, включающий лечение в поликлинике и стационаре, стоматологию, вызов скорой помощи и врача на дом.
При наличии медицинского заключения о необходимости санаторно-курортного лечения компания компенсирует сотруднику часть затрат на эти услуги. Вы можете выбрать любое учреждение на территории России и стран СНГ, главное, чтобы у него была действующая медицинская лицензия. Такие же льготы предусмотрены и для детей работников компании.
2. Выплаты молодоженам и семьям с детьми
Молодежи в АО «Полюс Вернинское» - особые условия. Если впервые вступаете в брак, или же у вас появляется ребенок, то компания также окажет материальную поддержку. Существуют отдельные льготные программы для многодетных семей и родителей-одиночек.
3. Помощь в сложных жизненных ситуациях
Компания поддержит и в случае смерти близких (родителей, одного из супругов). В такой ситуации сотрудник получит выплату.
ФОТО: предоставлена пресс-службой АО «Полюс Вернинское».
4. Оплата образования
АО «Полюс Вернинское» ценит стремление своих работников развиваться. Если у вас нет высшего или среднего профессионального образования, то спустя год работы в компании можно начать параллельно учиться и получить за это компенсацию. Такая льгота доступна сотрудникам, которые показали себя в работе лучше других. Раз в год, кстати, частично оплачивают и проезд к месту учебы.
5. Поддержка пенсионеров
В случае увольнения в связи с выходом на пенсию по старости сотрудникам АО «Полюс Вернинское» полагается пособие. Размер выплаты напрямую зависит от стажа работы в компании. Не забывают и про бывших сотрудников - неработающих пенсионеров. В сложных жизненных ситуациях компания поддерживает их материально.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Как устроена работа на вахте
Условия на вахте максимально комфортные:
• бесплатное проживание в современном благоустроенном вахтовом поселке;
• трехразовое питание;
• компенсация проезда от места работы к месту проживания и обратно;
• оплата проезда в очередной отпуск;
• возможность профессионального обучения и повышения квалификации.
ФОТО: предоставлена пресс-службой АО «Полюс Вернинское».
На вахте сотрудники компании не только плодотворно работают, но и активно отдыхают: устраивают спортивные турниры, катаются на лыжах, занимаются в тренажерном зале. А в клубе личностного роста играют в интеллектуальные игры, проходят тренинги, смотрят фильмы.
- Для достижения высоких производственных результатов очень важен моральный климат в коллективе. «На нашем предприятии созданы все условия, чтобы работники чувствовали себя комфортно», - говорит управляющий директор АО «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. - Мы внедряем новые подходы в работе с персоналом, строим современные общежития, спортивные объекты, улучшаем социально-бытовые условия. Немаловажно, чтобы работники после смены также могли получать и психологическую разгрузку.
КСТАТИ
Корпоративное обучение и карьерный рост
АО «Полюс Вернинское» заботится о том, чтобы начинающие специалисты чувствовали себя уверенно. Повышать профессиональные навыки можно без отрыва от производства - для этого с ними проводят занятия на базе учебно-курсового комбината ГОКа.
Перспективы карьерного роста тоже отличные. По программе «Золотой стандарт» сотрудников готовят на более высокие должности, а каждый руководитель выбирает себе преемника и передает ему опыт.
ФОТО: предоставлена пресс-службой АО «Полюс Вернинское».
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Откуда приезжают специалисты
Иркутская область - 43%, в том числе 20% из Бодайбинского района
Алтайский край - 6%
Красноярский край - 6%
Башкортостан - 5%
Бурятия - 5%
Забайкалье - 5%
Новосибирская область - 3%
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