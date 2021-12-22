Топ-5 причин устроиться на работу в «Полюс Вернинское»

ФОТО: предоставлена пресс-службой АО «Полюс Вернинское».

Залог успеха любой компании - квалифицированные специалисты. За счет конкурентной зарплаты и отличных условий труда АО «Полюс Вернинское» привлекает лучших. Средний доход рабочих здесь выше, чем в среднем по Приангарью. А чтобы сотрудники были уверены в завтрашнем дне, для них предусмотрены различные компенсации и льготы.

ФОТО: предоставлена пресс-службой АО «Полюс Вернинское».

1. Полис ДМС, лечение в санаториях

Начнем с того, что каждый работник АО «Полюс Вернинское» имеет полис добровольного медицинского страхования, включающий лечение в поликлинике и стационаре, стоматологию, вызов скорой помощи и врача на дом.

При наличии медицинского заключения о необходимости санаторно-курортного лечения компания компенсирует сотруднику часть затрат на эти услуги. Вы можете выбрать любое учреждение на территории России и стран СНГ, главное, чтобы у него была действующая медицинская лицензия. Такие же льготы предусмотрены и для детей работников компании.

2. Выплаты молодоженам и семьям с детьми

Молодежи в АО «Полюс Вернинское» - особые условия. Если впервые вступаете в брак, или же у вас появляется ребенок, то компания также окажет материальную поддержку. Существуют отдельные льготные программы для многодетных семей и родителей-одиночек.

3. Помощь в сложных жизненных ситуациях

Компания поддержит и в случае смерти близких (родителей, одного из супругов). В такой ситуации сотрудник получит выплату.

ФОТО: предоставлена пресс-службой АО «Полюс Вернинское».

4. Оплата образования

АО «Полюс Вернинское» ценит стремление своих работников развиваться. Если у вас нет высшего или среднего профессионального образования, то спустя год работы в компании можно начать параллельно учиться и получить за это компенсацию. Такая льгота доступна сотрудникам, которые показали себя в работе лучше других. Раз в год, кстати, частично оплачивают и проезд к месту учебы.

5. Поддержка пенсионеров

В случае увольнения в связи с выходом на пенсию по старости сотрудникам АО «Полюс Вернинское» полагается пособие. Размер выплаты напрямую зависит от стажа работы в компании. Не забывают и про бывших сотрудников - неработающих пенсионеров. В сложных жизненных ситуациях компания поддерживает их материально.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как устроена работа на вахте

Условия на вахте максимально комфортные:

• бесплатное проживание в современном благоустроенном вахтовом поселке;

• трехразовое питание;

• компенсация проезда от места работы к месту проживания и обратно;

• оплата проезда в очередной отпуск;

• возможность профессионального обучения и повышения квалификации.

ФОТО: предоставлена пресс-службой АО «Полюс Вернинское».

На вахте сотрудники компании не только плодотворно работают, но и активно отдыхают: устраивают спортивные турниры, катаются на лыжах, занимаются в тренажерном зале. А в клубе личностного роста играют в интеллектуальные игры, проходят тренинги, смотрят фильмы.

- Для достижения высоких производственных результатов очень важен моральный климат в коллективе. «На нашем предприятии созданы все условия, чтобы работники чувствовали себя комфортно», - говорит управляющий директор АО «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. - Мы внедряем новые подходы в работе с персоналом, строим современные общежития, спортивные объекты, улучшаем социально-бытовые условия. Немаловажно, чтобы работники после смены также могли получать и психологическую разгрузку.

КСТАТИ

Корпоративное обучение и карьерный рост

АО «Полюс Вернинское» заботится о том, чтобы начинающие специалисты чувствовали себя уверенно. Повышать профессиональные навыки можно без отрыва от производства - для этого с ними проводят занятия на базе учебно-курсового комбината ГОКа.

Перспективы карьерного роста тоже отличные. По программе «Золотой стандарт» сотрудников готовят на более высокие должности, а каждый руководитель выбирает себе преемника и передает ему опыт.

ФОТО: предоставлена пресс-службой АО «Полюс Вернинское».

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Откуда приезжают специалисты

Иркутская область - 43%, в том числе 20% из Бодайбинского района

Алтайский край - 6%

Красноярский край - 6%

Башкортостан - 5%

Бурятия - 5%

Забайкалье - 5%

Новосибирская область - 3%

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