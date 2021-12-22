Росатом приводит в безопасное состояние загрязненные территории в Байкальске и Усолье-Сибирском

Андрей Лебедев рассказал об экологической деятельности «Росатома» в Приангарье. ФОТО: архив ФГУП ФЭО.

Росатом озвучил итоги деятельности по нацпроекту «Экология» в 2021 году. В Иркутской области госкорпорация работает в составе двух федеральных проектов - «Чистая страна» и «Сохранение озера Байкал». Речь идет о ликвидации накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском и на территории БЦБК в Байкальске.

- В части «Усольехимпрома» полностью проведены первоочередные мероприятия: ликвидация емкостей с токсичными веществами, локализация так называемой нефтяной линзы на берегу Ангары, демонтаж цеха ртутного электролиза, который являлся основным источником загрязнения ртутью для ближайших территорий, а также ликвидация скважин рассолопромысла, куда в свое время закачивались отходы, - перечислил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев .

Также специалисты обсудили будущие проекты. ФОТО: архив ФГУП ФЭО.

На сегодня Федеральный экологический оператор (предприятие Госкорпорации «Росатом») закончил с этими наиболее сложными объектами. Параллельно разрабатывался комплексный проект рекультивации территории. На первом его этапе предстоит устранить первоисточники-загрязнители - это сама промплощадка площадью 600 га, шламонакопитель, свалка коммунальных отходов, бывшие очистные с иловыми полями. Необходимая документация разрабатывается .

- В следующем году приступим к работе по этому проекту, - отметил Андрей Лебедев. - В частности, начнем демонтаж строений на промплощадке.

Кроме того, в Усолье-Сибирском создадут современный экотехнопарк по переработке промышленных отходов во вторичные продукты. Производство оснастят лучшими технологиями, оно будет отвечать принципам экономики замкнутого цикла. По плану, к 2024 году территория станет настолько безопасной, что можно будет создавать на ней новые производства.

- Мы видим, что за последние полтора года в городе действительно происходят большие изменения, - сказал мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. - Ликвидация накопленного вреда поможет улучшить экологическую обстановку и инвестиционную привлекательность территории. Новый этап развития города может быть связан с современной химической промышленностью.

Как отметила член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Ольга Плям ина, для местных жителей этот проект рекультивации имеет особое значение. Они активно участвовали в обсуждениях, предлагали инициативу создать в городе группу общественного контроля за работами.

Отметим, что по такой же схеме ведется ликвидация эковреда и на бывшем Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате - в первую очередь здесь устраняли главную экологическую угрозу. А конкретно, из карт-накопителей удалили 89 611 кубометров надшламовой воды, которая могла перелиться через край и попасть в Байкал. Для этого установили локальные очистные, смонтировали инженерные сети для забора грязной воды и сброса очищенной в городские сети. Теперь уровень жидкости в картах понизился, рисков для озера больше нет.

Одновременно также разрабатывали комплексный проект рекультивации трех объектов: очистных БЦБК, Солзанского и Бабхинского полигонов.

- Совместно с Росприроднадзором и Российской академией наук отбираются технологии, которые войдут в проект, - сказал Андрей Лебедев. - В следующем году планируем приступить к работам.