«Байкалкварцсамоцветы» отметили 55-летний юбилей

Компания успешно работает более полувека. ФОТО: предоставлено "Байкалкварцсамоцветы".

Предприятие «Байкалкварцсамоцветы», известное не только в Иркутской области, но также в других регионах России и за рубежом, отмечает 55-летие. Дата, по меркам производства, немалая. С какими результатами компания подошла к юбилею и какие планы строит на будущее, - об этом говорили руководители и сотрудники на праздничном концерте.

- Последние два года были сложными из-за пандемии, но вместе мы преодолели все трудности, - говорит советник генерального директора Сергей Костюков. - Из-за ограничений предприятие временно закрывалось. Мы понимали, что главная задача - сохранить коллектив профессионалов, поэтому приняли беспрецедентное решение - проиндексировали зарплаты и выплачивали их в полном объеме даже во время вынужденного простоя. Да, объемы производства сокращались, но к концу года мы их нагнали. Таким образом, мы доказали, что можем справиться с любыми трудностями, упорно идем вперед и не сбавляем темп.

ФОТО: предоставлено "Байкалкварцсамоцветы".

Президент России Владимир Путин распорядился поощрить Сергея Костюкова почетной грамотой за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Это ли не доказательство заслуг?

Год добрых дел

- В юбилейный год мы не стали ждать подарков, а решили дарить их сами, - рассказывает генеральный директор Александр Камошин. - У нас было две программы: «55 добрых дел» и «Юбиляр - юбиляру» в честь 55-летия «Байкалкварцсамоцветов» и 360-летия Иркутска.

«55 добрых дел» - это возможность помочь детсадам и школам, больницам, домам культуры и детским домам, малоимущим и многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны. География проекта широкая - Зима, Смоленщина, Бирюлька, Центральный Хазан и другие города и поселки в Иркутской области и Бурятии.

- В память о наших ветеранах была основана аллея Победы. Значительную роль в создании парка сыграли «Байкалкварцсамоцветы», - благодарит глава Хазанского МО Альбина Федорова.

ФОТО: предоставлено "Байкалкварцсамоцветы".

Школе-интернату № 6 в Зиме предприятие помогло закупить необходимое оборудование, в Бирюльке - реконструировать мемориал ветеранам войны, в других поселках - делать капремонт в зданиях школ и домах культуры.

А для Иркутска важное событие - создание иконостаса для старейшего в городе храма Преображения Господня. Мастера «Байкалкварцсамоцветов» изготовили его из нефрита и офиокальцита по проекту местного иконописца Михаила Лутаенко, а затем передали в дар.

- Приятно, что иконостас не привезен из других городов, а сделан у нас, - улыбается настоятель Свято-Преображенского храма Андрей Степанов. - Надеюсь, мастерам было интересно работать, ведь этот проект уникальный и, можно даже сказать, дерзкий и авантюрный. Поэтому к юбилею желаю предприятию новых подобных задумок, и чтобы они осуществлялись.

ФОТО: предоставлено "Байкалкварцсамоцветы".

Работу по достоинству оценил и знаток ювелирного дела, консультант по изделиям Фаберже департамента русского искусства аукционного дома Christie’s Валентин Скурлов:

- Иконостас производит мощное эстетическое и религиозное воздействие. Я много путешествую по стране и хожу в храмы, но такую работу вижу впервые. Видно, что мастера прониклись духом созидания.

Но это еще не все! В сентябре возле центрального иркутского загса торжественно открылся памятник в виде двух сердец из офикальцита - символ любви и нерушимости семейного союза. И это тоже подарок областному центру от «Байкалкварцсамоцветов».

ФОТО: предоставлено "Байкалкварцсамоцветы".

- Поздравляем коллектив и руководителей предприятия, творческих людей, болеющих за свое дело. Желаем процветания и как можно больше добра принести городу, области, стране и миру! - говорит начальник Центрального отдела по городу Иркутску службы ЗАГС Инга Трофимова.

Технологии не стоят на месте

За последние годы «Байкалкварцсамоцветы» модернизировали и значительно расширили автопарк. Активно обновляется производственная и исследовательская техника.

- В связи с увеличением спроса на продукцию из камней-самоцветов мы закупили и автоматизировали большое количество оборудования, и даже сами изготовили несколько станков, - сообщает начальник производства Максим Радюк.

ФОТО: предоставлено "Байкалкварцсамоцветы".

Кроме того, предприятие внедрило на месторождениях современную GPS-технику, за счет чего теперь удается с высокой точностью вести съемки на карьерах и подсчитывать объем горных работ.

Разумеется, важно и новые запасы самоцветов осваивать.

- Результаты геологоразведочных работ, проведенных на Оспинском месторождении нефрита под руководством главного геолога Александра Есева, позволяют с оптимизмом смотреть в будущее, так как месторождение очень перспективное, - поясняет заместитель главного геолога Сергей Прохор.

Все для удобства покупателей

Познакомиться с изделиями из камней-самоцветов можно на музейно-выставочной экспозиции товарного комплекса, где представлено свыше 1200 экспонатов. За последние пять лет посещаемость музея выросла на 75%.

ФОТО: предоставлено "Байкалкварцсамоцветы".

- Также для удобства покупателей мы запустили интернет-магазин с широким ассортиментом - больше 600 уникальных произведений камнерезного искусства, - комментирует руководитель отдела продаж «Байкалкварцсамоцветов» Оксана Власова.

Продукцию предприятия знают и ценят не только в Иркутской области и России, но даже за границей - в Северной и Южной Америке, Австралии, Индии, Африке, Китае и странах СНГ. В 2021 году компания стала генеральным партнером и достойно представила работы собственных мастеров на международной выставке «Серебряный бабр» - одном из лучших профессиональных конкурсов.

ФОТО: предоставлено "Байкалкварцсамоцветы".

- Сегодня у нас есть три месторождения, - говорит Александр Камошин. - Но мы способны обрабатывать больше, у нас для этого есть все - ресурсы, оборудование, технологии, а главное, наши работники. К 60-летнему юбилею хотелось бы подойти с прорывами в технологии и автоматизации, с новыми цехами и месторождениями. Мы стремимся к тому, чтобы наш коллектив рос, развивался и достигал огромных результатов. Вместе мы можем все!