Как убирают снег в Иркутске

Улицы расчищают и днем, и ночью. Фото: администрация Иркутска.

Дождались! Красивый пушистый снег пошел в областном центре. Многие интересуются, когда должны убирать городские улицы - днем или по ночам? Какие территории обрабатывают против гололеда в первую очередь? И куда обращаться с просьбой расчистить определенную дорогу? На все эти вопросы подробно ответили в комитете городского обустройства администрации и МУП «Иркутскавтодор», которое и наводит порядок на улицах. А кладбища очищает от снега АО «Спецавтохозяйство».

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.