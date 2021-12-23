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Общество23 декабря 2021 3:18

Как убирают снег в Иркутске

Правила, сроки, контакты - в справочнике "КП"
Снежанна БЕЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Улицы расчищают и днем, и ночью. Фото: администрация Иркутска.

Улицы расчищают и днем, и ночью. Фото: администрация Иркутска.

Дождались! Красивый пушистый снег пошел в областном центре. Многие интересуются, когда должны убирать городские улицы - днем или по ночам? Какие территории обрабатывают против гололеда в первую очередь? И куда обращаться с просьбой расчистить определенную дорогу? На все эти вопросы подробно ответили в комитете городского обустройства администрации и МУП «Иркутскавтодор», которое и наводит порядок на улицах. А кладбища очищает от снега АО «Спецавтохозяйство».

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

Фото: администрация Иркутска.

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