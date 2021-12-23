Владимир Путин призвал дождаться окончания следствия по ЧП в СИЗО Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На пресс-конференции Владимира Путина Ксения Собчак спросила президента - что он думает о пытках в колониях, в частности, в Иркутской области. Кроме того, она поинтересовалась, как назначают руководство в подразделениях федеральной службы исполнения наказаний. Президент ответил, что назначения он делает «опираясь на информацию из разных источников». А «что касается пыток и вообще недостойного жестокого обращения с людьми, которые находятся в местах лишения свободы, к сожалению это проблема не только России» При этом глава государства отметил, что он в курсе ситуации в СИЗО Иркутска, но «при оценке этой ситуации необходимо опираться на данные следствия. 17 уголовных дел возбуждено и они расследуются…. там, по-моему, уже свыше десятка уволенных». Рассказываем об этом более подробно.

Во время бунта в колонии Ангарска заключенные устроили пожар

Бунт заключенных, который произошел в исправительной колонии строгого режима №15 в Ангарске, обсуждали по всей стране. Еще бы, ведь продолжался он на протяжении двух суток. Началось все вечером, 9 апреля, когда перед командой «Отбой!», заключенный из штрафного изолятора отказался от проведения личного обыска. Он призвал и других заключенных к бунту. На охранника, который пытался их остановить, напали.

На следующий день беспорядки вспыхнули вновь. Заключенные устроили пожар, отсветы которого были видны во всем городе. Фотографии облетели соцсети. Пришлось перекрывать федеральную трассу на въезде в Ангарск. Бунт был подавлен с помощью спецназа. Сразу после ЧП в колонии побывал уполномоченный по правам человека в Иркутской области. Он сообщил, что причинами бунта являются не условия содержания, а конфликт между осужденными и руководством колонии.

Расследование этого дела было завершено совсем недавно. По этому делу привлечено к ответственности 19 человек. Они ответят за организацию массовых беспорядков. Но следствие по этому делу и целая серия проверок в СИЗО и колониях региона привело к возбуждению уголовных дел против самих сотрудников исправительной системы.

Идет расследование дел о пытках

В частности, к чести ФСИН, сразу девять уголовных дел возбуждено по результатам проверки, которую провела комиссия ведомства из Москвы, начавшая работу в регионе в январе. Ее пришлось организовать после многочисленных жалоб осужденных на физическое насилие и даже пытки. Одно из обращений было по поводу притеснений по национальным мотивам. Вот оно подтверждений не нашло. Так "глубоко" здесь никто не мыслил.

Под следствие по этим делам попали как сотрудники ГУФСИН Иркутской области, так и сами обвиняемые и осужденные. Причем сразу говорилось о том, что комиссия продолжит работу, пока длится разбирательство и эти дела – далеко не последние.

-Сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры и СУ СК РФ по Иркутской области ведут прием по личным вопросам и проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15, - сообщала пресс-служба ГУФСИН Иркутской области.

Врачи организовали массовый осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных, чтобы найти следы избиений. Опросили и проверили состояние здоровья несколько тысяч человек.

Как сообщает СК по Иркутской области, до сих пор идет расследование отдела особо важных дел СК по ЧП в СИЗО-1 с групповым сексуальным насилием над заключенным. Одновременно с этим рассматривается дело в отношении нескольких сотрудников этого изолятора по статьям за превышение должностных полномочий и халатность. Кроме того, отдельно рассматривается дело в отношении сотрудников ИК-6 . Также идет расследование уголовного дела по заявлениям осужденных ИК–15, СИЗО–1 и СИЗО–6 , которые жаловались на пытки.