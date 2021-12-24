Синоптики обрадовали новостью о резком потеплении в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ну что, иркутяне, устали от суровых морозов, которые занесло к нам из Якутии и Таймыра? На этой неделе к нам надул настолько холодный воздух, что температура резко опустилась на 4-6 градусов ниже нормы. В городе ночами от -35 до -38 градусов. Днем за 30. Синоптики спешат обрадовать, морозы ослабеют к предстоящим выходным.

Итак, в ночь на субботу, 25 декабря, в Иркутске по-прежнему холодно – до -27. Зато днем резко потеплеет - до вполне комфортных для конца декабря -12, -14. Ветер подует 4-9 м/с, но вот снега не ожидается.

- К нам добрался воздух из Западной Сибири, он направил холод на восток, - продолжает Юлия Янькова. – В нашем городе потеплеет на 6-8 градусов. В воскресенье, 26 декабря ожидается около -11 и также без осадков.

Кстати, недавно синоптики дали предварительный прогноз на Новый год 2022. И он вполне оптимистичный. В начале следующей недели температура будет в пределах нормы. Ночью около -20, а днем около -11, -15. А это значит, что 31 декабря ожидается именно такая погода. Похолодание, скорее всего, придет после 1 января.

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