Эксперты заявили, что заболевших гриппом в Иркутске уже в 10 раз больше , чем в прошлом году

Коронавирус в Приангарье начал отступать, а грипп, наоборот, пошел в атаку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кажется, что перед самым Новым годом четвертая волна коронавируса в Иркутской области, наконец-то, начала сбавлять натиск. Кривая по заболевшим и госпитализированным в Приангарье с каждым днем ползет все ниже и ниже. А свободных коек в больницах, как и число победивших заразу, все больше. Это подтвердил и губернатор региона Игорь Кобзев. Он сообщил, что ситуация с заболеваемостью в нашем регионе вышла на плато. Правда, добавил, что обстановка, как и прежде, — крайне тяжелая. О том, как сейчас обстоят дела в коронавирусом, и ждать ли нового подъема заболеваемости после праздников, «Комсомолке» рассказал главный врач Иркутской инфекционной областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев.

Среди пациентов больниц 94% - непривитые

- За последние две недели количество поступлений в стационары больных коронавирусом стало значительно меньше, - прокомментировал корреспонденту «КП» -Иркутск» Владимир Хабудаев. – Так что можно говорить, что четвертая волна пошла на спад. Свободных коек действительно все больше, поэтому мы уже начали их сокращать. Например, в нашей инфекционной больнице еще недавно было открыто под ковид 280 мест, сейчас 200. Сокращается количество коек в других лечебных учреждениях. Что касается реанимационных отделений, то буквально несколько недель назад, они были переполнены. Как только кому-то становилось лучше, на его место тут же определяли более тяжелого пациента. Сейчас же дефицита нет.

Не исключено, что благоприятно повлиял на это рост числа вакцинированных. По словам главы Приангарья Игоря Кобзева, на сегодня полный компонент защиты поставили уже 1 млн 74 тысячи жителей области. Кстати, если вы уже сделали первую прививку, а вторая выпадает на праздники, не беда. Прививочные пункты в городе будут работать все новогодние дни кроме 1,2 и 7 января. Стационары же продолжат работать в круглосуточном режиме.

- Сейчас, из всех заболевших ковидом – около 94% непривитых, - приводит статистику Владимир Хабудаев. – Конечно, среди больных ковидом есть и вакцинированные. В нашей больнице двое находятся в реанимации, но у них тяжелые сопутствующие патологии. И несмотря на это, их жизни ничего не угрожает.

Многие сейчас обсуждают новый штамм коронавируса «Омикрон», от которого в Америке и Европе есть первые умершие. В Иркутской области его пока нет. Если и появится, то медики Приангарья к нему готовы. Только в Иркутской областной клинической больнице уже зарезервировали 40 боксов.

Заражаются дети

- Будет ли повышение заболеваемости после Нового года? Зависит от того, каким образом новый штамм «Омикрон» распространится по России и распространится ли вообще, - говорит Владимир Хабудаев. – Если это произойдет, то всплеск возможен. Но опять же, судя по исследованиям, тяжелых случаев протекания болезни при «Омикроне» меньше, чем при «Дельте».

Опасения, по словам Владимира Хабудаева, сейчас доставляет и резкий скачок заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе. Эпидпорог превышен в два (!) раза.

- В прошлом году ОРВИ и гриппом болели в 10 раз меньше, - говорит Владимир Хабудаев. – Особенно много среди пациентов детей. Только за прошлое воскресенье в нашу больницу обратилось 70 ребятишек, 40 из которых госпитализировали. Это рекорд за год! С чем связан такой подъем? По моему мнению, причина в том, что многие не вакцинировались от гриппа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Неотложная и экстренная помощь в праздники будет работать круглосуточно

Итак, пункты вакцинации от коронавируса работают со 2 по 6 января 2022 года, а также 8 и 9 января. Что касается кабинетов неотложной медицинской помощи, то они будут открыты с 30 декабря по 9 января до 20.00 часов. Неотложная и экстренная помощь будет оказываться круглосуточно.

Также жители Иркутской области со 2 по 6, 8 января смогут получать стоматологическую, акушерско-гинекологическую, психиатрическую, наркологическую, фтизиатрическую, амбулаторную дерматовенерологическую помощь в больницах и поликлиниках.

КОНКРЕТНО

Где в праздники сделать прививку от ковида

ТРЦ «Новый»

ул. Советская, 58

Режим работы: пн - пт 14:00-18:00, сб, вс 12:00-17:00.

ТЦ ЕвроПарк

ул. Р. Люксембург, 215В

Режим работы: пн - пт 14:00 – 19:30.

ТРЦ «Юбилейный»

мкр. Юбилейный, 19/1

Режим работы: пн - пт 13:00 - 18:00., сб, вс 10:00-14:00.

ТРЦ «ЯркоМОЛЛ»

ул. Верхняя Набережная, 10

Режим работы: пн - вс 10:00-20:00.

Выставочный комплекс «Сибэкспоцентр», 1 павильон

ул. Байкальская, 253а

Режим работы: пн - вс 08:00 - 20:00.

Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) ул. Лермонтова, 83

Режим работы: пн - пт 9:00-16:00.

МФЦ "Мой бизнес" (для малого и среднего бизнеса)

ул. Рабочая, 2а Предварительная

Режим работы: пн - пт 12:00-16:00.

Клиника Эксперт

ул. Кожова, 9А

Режим работы: вт. с 09:00 - 11:00, чт. с 09:00 - 11:00.

Профессорская клиника, ИГМУ

ул. Красного Восстания, д. 16

Режим работы: пн - пт 13:00 - 16:00.