Названы страны и города, куда поедут жители Иркутска на новогодние праздники

собрались на Новый год в Таиланд, Турцию, Египет и Арабские Эмираты. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Билеты куплены. Чемоданы собраны. Иркутяне отсчитывают последние денечки до Нового года, чтобы, наконец, отправиться в отпуск. Именно так используют каникулы большинство из нас, несмотря на пандемию. Аналитики ЯндексПутешествий выяснили, куда именно собираются.

- Самые популярные страны для новогодних путешествий —Таиланд, Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, а наиболее популярные города — Пхукет, Бангкок, Стамбул, Дубай и Хургада, - уточняют в исследователи. - Среди российских городов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Красноярск.

В прошлом году желающих оставить дом в Новый год было небольшим – из-за пандемии заграница оказалась практически закрыта, а в большей части российских городов действовали ограничения.

- Поэтому сейчас число иркутян, желающих уехать на праздники, увеличилось на 89%, - отмечают аналитики. – Причем количество тех, кто хочет на юг, к теплому морю и пальмам, выросло в 4 раза. Каждый десятый новогодний путешественник едет именно туда.

Понятно, что сами поездки жестко ограничены выходными и в среднем продлятся всего неделю. По России на авиабилеты туда – обратно у каждого уйдет примерно 22,7 тысяч рублей. А перелет за границу и назад стоит вдвое дороже – 48,2 тысячи рублей.

Кстати, интересно, что направления отдыха у жителей Иркутска и всей страны не совпадают. Остальные, куда охотнее, чем в дорогой для них Таиланд, едут в Венгрию и Болгарию. А из городов место Бангкока занимает Будапешт.