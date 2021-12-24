Ого! Иркутяне накануне Нового года раскупают живых «тигров»

В подарок на Новый год жители Иркутска покупают мейн-кунов и бенгальских котят. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- У меня будет оригинальный подарок на Год тигра. Такой точно никто не догадается сделать! - хвастается приятелю молодой человек в торговом центре.

- Тигра, что ли, решил купить?! - смеется тот, оглядываясь на виднеющегося вдалеке бабра. Этот памятник точно не дает забыть жителям Иркутска, что уссурийский тигр когда-то добегал до здешних мест и был хозяином тайги. А тут как раз и год этого зверя наступает. Да, только в феврале по восточному календарю, но, когда и кого это останавливало?

- Нуу… да! Живого!!!

Немая сцена. Потом выясняется, что речь идет (слава Богу!) о добром домашнем мейн-куне. Парень бы всерьез разочаровался, если бы понял, что не одинок в своих планах. По данным Авито, спрос на бенгальских кошек в сравнении с прошлым годом вырос на 23%, а в сравнении с ноябрем показатель увеличился на 9%. А есть другие «похожие» породы.

А мы решили узнать, где и почем можно купить в городе почти «настоящего» тигра. То есть такого рыжего котенка, чтоб еще и полосатый. И с мордочкой не как у дворового Васьки, а посолидней.

Выбирая «тигра», узнайте все о породе

- Телефон обрывается! - говорит хозяйка питомника мейн-кунов Оксана Абдулхакова. – Всем нужен непременно рыжий котенок, чтобы на счастье в Новый год. В принципе такое каждый раз в декабре бывает, но в этот раз – особенно. Все-таки год Тигра. А из наших доступных пород больше всего на него похожи красные мейн-куны и бенгалы. Они и стоят в принципе относительно не так дорого – в среднем 20 тысяч рублей, но характером разные. И это надо иметь в виду. А то возвращают даже мейн-кунов, не говоря о бенгалах.

Чем же не угождают людям милые коты? Может, именно эти породы, которые столь похожи на тигра, особенно свирепы?

- Нет, мейн-кун, наоборот, очень «прилипчивый», - объясняет Оксана. – Он будет ходить по пятам, спать в вашей постели и постоянно требовать внимания. Это такой «компаньон», который будет всегда рядом – 10 килограммов счастья. Кот крупный и сообразительный. И он достаточно ленив при этом, много двигаться не будет, и мяукать особо тоже. А вот бенгальские коты – юркие и очень подвижные. Они привыкли много бегать, много лазать, много мяукать и по-другому не могут. Таким кошкам просто необходимо тратить огромное количество энергии, поэтому с ним надо играть. Либо, при возвращении с работы вас могут ждать неприятности в виде испорченной мебели, оборванных штор, кусков обоев и перевернутых цветочных горшков. Нужно прятать провода, ставить ограничители. Так что, выбирая «тигра», надо помнить об этих их особенностях – чтобы потом не раздражаться.

На сайтах объявлений куча предложений

Рыжих мейн-кунов и полосатых бенгальских котов на сайтах бесплатных объявлений сейчас продается особенно много. Цены разные – можно за 5 тысяч рублей купить котенка «без документов» (правда, потом не удивляйтесь, если окажется, что новый друг семьи – существо беспородное) до 15-20 тысяч за малыша-мейн-куна со всеми необходимыми бумагами и прививками. Породистые бенгальские котята аристократических кровей от родителей –чемпионов, которые могут произвести такого же питомца стоят уже 45-70 тысяч.

- А куда берете? Вы в курсе, что бенгал – очень бойкий зверь и он вам спуску не даст? В подарок?!!! Да вы с ума сошли! - перед тем, как вам продадут породистое животное, заводчик подвергнет вас форменному допросу. - В подарок только мейн-куна или обычного рыжего котика. Бенгал - кот для активного человека. Как правило, эти люди действительно любят своих питомцев и поэтому интересуются, куда и кто их забирает.

ЗВОНОК СПЕЦИАЛИСТУ

Людмила ИВУШКИНА, хозяйка иркутского зоопарка, биолог:

Животные – это не подарок!

- О таком «презенте» как котенок, человек, которому вы его дарите, должен знать заранее, - предупреждает она. – И не только он сам, но и все его семейство. Чтобы домочадцы были «за», любили животных, никто не страдал аллергией. И главное – чтобы они были не против «пополнения в семье». Конечно, если у породы есть какие-то особенности, это нужно учесть. Одно дело – большой ленивый кот, другое – тот, за которым нужен глаз да глаз. Как правило, сразу после Нового года в собачьих и кошачьих приютах выстраиваются очереди. Это несчастные хозяева пытаются пристроить подарок. И нам несут животных. Хотя кошек мы точно не берем.