Эксперты рассказали, грозят ли иркутянам штрафы за остекление балконов с 1 марта

Грозят ли иркутянам штрафы за остекление балконов с 1 марта Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

«За остекленные балконы начнут штрафовать!» - такую страшилку недавно разнесли по интернету. Но оказалось, что пугаться нечего. Новых санкций за перепланировку не придумано, однако и про старые забывать не стоит. Разъясняем, как не стать нарушителем, если хотите обустроить свою лоджию.

Откуда весть

С 1 марта 2022 года действительно вступает в силу новый приказ «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», но его, очевидно, истолковали не совсем верно. Никаких новшеств для владельцев квартир, как объяснил Минстрой России,здесь нет.Отличие от прошлых правил всего одно.

- Согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к физическим, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений, - объяснили в федеральном Минстрое.

А требования для жильцовостаются все те же - поддерживать жилье «в надлежащем состоянии, запрет на несанкционированные переустройство и перепланировку». Что под этим подразумевается?

Итак, если живете в доме, где много квартир, то балконная плита (то, что у нас под ногами), -это общее имущество. Например, вздумаете самовольно расширить лоджию - обяжут вернуть все в первоначальный вид. А вот парапет и козырек, дверь и проемы, а также окна, принадлежат вам. Обустраивать лоджию никто не запрещает. Можно утеплять стены, менять двери и окна, застеклять их.

- Однако внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться на муниципальном и региональном уровне, - рассказывают в Минстрое РФ.

И у нас в Иркутске такие правила есть.

- Действует постановление Думы о том, что каждое здание должно иметь утвержденный паспорт фасада, в котором указывают цвета, размещение кондиционеров, водосточных систем, остекление, в том числе и балконов, -рассказывает главный архитектор города Антон Жуков. - Что-то менять можно только в соответствии с этим документом, но жители ухитряются переделывать балконы на свой вкус даже при комплексном застеклении, например, в новостройках. Перед этим обязательно нужно согласование.

Где утверждать свои планы?

В ТСЖ или управляющей компании, а также в администрации города. Многое зависит от масштабов. Например, если ставите обычное тонкое стекло, то разрешения от "управляшки" будет достаточно.

- Если же задумали превратить лоджию в дополнительную комнату, поставить двойные стекла, провести отопление, или вовсе снести стену или убрать окно, то это уже будет реконструкция, ив первую очередь понадобится согласие от всех жильцов дома, - говорит юрист Алексей Черкашин.

К слову, таких случаев, когда соседи недовольны изменениями на балконах, предостаточно. Буквально в прошлом году сибиряк лишился квартиры из-за того, что незаконно пристроил балкон. Думал, что если первый этаж, то никому не помешает, но другие жильцы обратились-таки в Госстройжилнадзор. Сносить дополнительные квадратные метры он не спешил, и в итоге суд решил его квартиру продать. Случай редкий, но все-таки рисковать жильем точно не стоит!

Получив одобрение остальных жильцов, нужно идти в комитет по архитектуре городской администрации. А там уже специалисты будут осматривать ваш балкон и решать, согласовывать проект или нет.

- Может быть так, что у здания нет паспорта фасада. Тогда все равно нужно составить проект и согласовать его со своей управляющей компанией, - продолжает Антон Жуков. - Еще один важный момент: все балконы, расположенные выше пятого этажа включительно, по современным нормам считаются аварийными пожарными выходами.

Поэтому, если случится ЧП и из-за переделок не удастся быстро выбраться через лоджию, винить в этом будет некого.

А если купили квартиру с переделанным балконом? Нужно выяснять, было ли то самое разрешение на перепланировку. Если нет, то нужно добиваться этого "задним числом". То же самое стоит сделать, если вы ранее сами остеклили балкон, никого не предупредив.

В любом случае, эксперты успокаивают, что штрафы за остекленные балконы с 1 марта-это не новшество, они были и раньше.

- Беспокоиться, что к вам вдруг нагрянет рейд и заставит что-то сносить или выпишет "письмо счастья", не стоит, - говорит юрист.

КОНКРЕТНО

Накажут рублем

За самовольную перепланировку балкона можно схлопотать штраф 2-2,5 тысячи рублей. Должностные лица заплатят 4-5 тысяч, юридические - 40-50 тысяч рублей.