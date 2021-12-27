Новогодний дневник таксиста: за ночь зарабатываем месячную зарплату и находим пассажирам любовь Фото: Евгения ГУСЕВА

Пока одни в новогоднюю ночь будут пить шампанское, закусывая мандаринами, другие - грести деньги лопатой. И речь не про звезд эстрады, у которых благодаря корпоративам начинаются самые «жирные» дни, а о простых таксистах. Они знают, ради чего лишают себя праздника: гонорар по новогоднему тарифу – месячная зарплата офисного клерка. Как? Иркутский водитель с 5-летним стажем раскрыл "КП"-"Иркутск" все карты.

ТАРИФ ПРАЗДНИЧНЫЙ

- Вообще, такси - не основная работа, - делится «бомбила». – Я – вахтовик. Два месяца – на смене, один – дома. Валяться на диване между заездами не люблю, поэтому беру «тачку» в аренду у фирмы такси, скачиваю приложение и целыми днями катаюсь по заявкам. Что касается новогодних праздников, всегда стараюсь подобрать график так, чтобы в каникулы оказаться в городе и сесть за руль. Ведь это, и правда, самые «жирные» дни в году. «Чес» у таксиста начинается уже в 20-х числах декабря – вместе с корпоративами. А цены за услуги ползут вверх в геометрической прогрессии.

Понимания для: в обычные будни стоимость поездки зависит от коэффициента – от того, насколько город стоит в пробках, какая погода за окном. Условно из-за снега или дождя одно и то же расстояние можно проехать условно не за 100 рублей, как всегда, а за 300. Так вот в предпраздничные дни никаких условных 100 уже нет, забудьте! Есть только 300 и выше. Но самый любимый день у любого таксиста, разумеется, 31 декабря. Для наглядности приведу пример с ценами и тем, как резко они растут. Я возил пассажира на расстояние 2,5 километра, ехать минут 8, в непраздничный день стоимость - 200 рублей, а 31 декабря (и это днем!) – 800 рублей, а ночью готовьте выложить уже 1000-1500.

. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЩЕДРЫЕ ЧАЕВЫЕ ОТ ПЬЯНЕНЬКИХ ПАССАЖИРОВ

Да, самый сенокос начинается в 9-10 часов вечера, - делится таксист. – Все спешат в гости к родным, друзьям – к застолью. А уж после двенадцати, как только отгремели салюты, до такси вообще невозможно дозвониться. А мы и рады! У нас-то дефицита в заявках нет. И мы берем только самые «вкусные». При том еще и «аукцион» можем запустить среди клиентов. Предлагаем свои условия по цене, а если отказываются – ищем более сговорчивого и щедрого пассажира. Как? Отзываясь на заявку, звоним и говорим, мол, за такую цену не повезу, невыгодно, а вот за такую… Когда сильно надо соглашаются, как миленькие! Тот же самый фокус можно оформить через приложение: функцию предложения цены от водителя все знают. В среднем я зарабатываю в ночь с 31 декабря на 1 января – 30 тысяч рублей чистыми. Практически месячная зарплата среднестатистического клерка! А в обычный будний день можно рассчитывать максимум на 7-ку, из которых 2 тысячи рублей отдашь за аренду автомобиля.

И бОльшая часть из этой 30-ки – чаевые или навар.

- Да, пьяненькие клиенты очень добрые, - продолжает исповедь «бомбила». - Ну представьте, садится подвыпивший мужчина, настроение прекрасное, хочется петь песню «Вези меня извозчик по гулкой мостовой». Я только за, пусть горлопанит! Зато расплачиваясь, дает купюру и говорит: «Сдачи не надо!», а вернуть я ему, к примеру, должен был рублей 500 или 1000. В будние дни максимум что могут оставить – 50 рублей, и то некоторые и из-за червонца готовы наброситься, если сдачу не найду. Самые щедрые мои чаевые в новогодние праздники – 9 тысяч рублей. Возил как-то приезжих клиентов на Байкал, они должны были отдать по счету 11 тысяч рублей, но заплатили 20! Я их ведь не только отвез, но и устроил экскурсию - рассказывал дорогой про озеро разные истории, показывал самые красивые места. Вот как нужно находить подход к клиентам. Вообще, если работать до 10 января, можно делать по 9-15 тысяч рублей в день или 130-150 тысяч за каникулы.

ОДНИМ УСТРАИВАЕМ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ, ДРУГИХ НАМАТЫВАЕМ НА ХИМЧИСТКУ

- Случались у меня и новогодние чудеса, однажды устроил судьбу одному пассажиру, - улыбается таксист. - Его пригласили за город в гости отмечать Новый год, только точного адреса не знал. Когда въехали в названный поселок, он начал звонить друзьям, а у тех номер недоступен. Звонил, звонил, без толку. И я предложил везти его назад в город. А он заладил, мол, нет, я там буду совсем один, праздновать мне не с кем, кое-как уговорил вернуться. Он был очень расстроен… А под утро мне вновь упала от него заявка. Дозвонился все-таки до друзей и опять поехал за город. Парень светился от счастья! С упоением рассказал, что благодаря тому, что буквально заставил его вернуться в город, он познакомился с прекрасной девушкой. Мы обменялись телефонами, и позже я узнал, что та встреча стала судьбоносной! Они поженились и пригласили меня на свадьбу.

Есть и обратная сторона медали хорошего заработка в Новый год - пьяные неадекватные пассажиры.

- Если начинают буянить, сразу отменяю заявку, - признается таксист. - Никакие деньги не нужны. Самое неприятное, когда человеку неожиданно становится плохо и его тошнит прямо на сиденье. Некоторые откровенно ведут себя, как свиньи. Уж сколько пассажиров пришлось намотать на химчистку салона. Но самая опасность для любого таксиста в новогодние праздники вовсе не пассажиры, а пьяные водители за рулем. Мы видим, сколько лихачей под хмельком на дорогах, особенно по ночам.

КСТАТИ

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Сумма в приложении не совпадает

- Бывает, что сумма поездки в приложении смартфона водителя не совпала с той, что высветилась у вас, - рассказывает самую популярную фишку собеседник. - Водитель объясняет, что в приложении указана примерная стоимость поездки, а в реальности на дороге были пробки или навигатор проложил иной маршрут, вот цена и увеличилась. Или вот еще аргумент: якобы программа считает поездку по прямой, а машина двигается согласно реальной дорожной обстановке. Оба оправдания — выдумка.

Вас ожидает автомобиль

- Допустим, через приложение водитель отправляет маячок, что он уже у подъезда, - говорит шофер. - Вы выходите, а машины тю-тю. Звоните водителю, он тысячу раз извиняясь, признается, что ошибся, и подъехал не туда, и находится буквально в сотнях метрах от вас. Обещает пулей примчаться и вскоре действительно оказывается подле вас. Но уже за ваш счет, потому что счетчик был включен еще до уточнения адреса!

Минутки капают на деньги

- То, что водитель прибыл на заявку, клиенту знать необязательно, - смеется таксист. – Пассажир видит в приложении, что машина прибудет через 10 минут, а на самом деле уже у подъезда. Зато агрегатор таксист об этом оповестить не забудет, дабы запустить бесплатный лимит ожидания. И вот когда он будет исчерпан, маячок получит и клиент. А по итогу поездки получит от 50 до 150 рублей в дополнение к счету.

Липовый чемоданчик

Сдирать деньги за допуслуги умеют не только банки, таксисты тоже.

- Например, за то, что пассажир якобы взял с собой кошку или собаку, сноуборд, или лыжи, тоже могут взять деньги, даже, если вы сели в салон с дамской сумкой или барсеткой, - говорит бомбила. – Водитель может приплюсовать вымышленный багаж. В случае же, если действительно перевозите что-то, например, чемодан, сами заявите о грузе через приложение или сообщите оператору по телефону. Тогда вам назначат фиксированную цену. Если не сделаете этого, таксист заломит стоимость раза в три дороже.

Двойной тариф

- Бывает и такое: водитель говорит пассажиру, что его банковская карточка, привязанная к приложению, не работает, - говорит водитель. - И просит перевести деньги за поездку на свою карту. Переводите, а потом оказывается, что оплатили счет дважды - переводом от пьяного пассажира и от агрегатора. Причем чаще всего обнаруживается обман только наутро, когда веселый клиент протрезвеет.

Поворот не туда

- А этот трюк почти как в «Иронии судьбы» про Женю Лукашина, проснувшегося в Ленинграде, - продолжает извозчик. – Бывает, засунут пьяного в такси и отправят восвояси. Пробуждается он обычно от того, что его расталкивает таксист, и непонятно где. Мол, друзья назвали адрес! На самом деле вас могут отвезти буквально в соседний двор от места посадки, сказать, что вы на другом конце города, а потом, заломив цену, отвезти уже туда, куда и надо было.