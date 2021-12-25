Первый полет МС-21 с крылом из российских композитов совершен. Что известно об испытаниях

Первый полет МС-21 с крылом из из российских композитов прошел успешно.

МС-21-300 с крылом из полимерных композиционных материалов российского производства совершил первый полет 25 декабря. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет прошел в штатном режиме. Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя, Героя России Романа Таскаева и летчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко. Об этом сообщает Ростех.

- Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме, – сообщил Роман Таскаев.

О сборке первого самолета с отечественным композитным крылом стало известно в конце ноября. И вот он поднялся в воздух. А это значит, что самолет, который крайне необходим отечественной авиации, все ближе к тому моменту, когда начнутся регулярные полеты с пассажирами на борту. Одной из проблем, которую требовалось решить на пути к этому - создать крыло из отечественных композитов. Решение об этом было принято сразу, как разработчики столкнулись с американскими санкциями.

- Внедренная для производства крыла МС-21 технология обладает рядом преимуществ, - отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. - Она, по сравнению с традиционной автоклавной технологией, позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей. К настоящему моменту изготовлено композитное крыло для двух самолетов, идет изготовление третьего комплекта. Получение изменений в сертификат типа в части композитного крыла из российских материалов планируем на вторую половину 2022 года.

На получение российских материалов для композитного крыла Минпромторг страны направил 4,4 млрд рублей. В разработке, кроме авиаторов, участвовали ученые из МГУ и Росатома. Консоли крыла и центроплан самолета МС-21-300 производятся на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск». При производстве крыла используется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в нашей стране.

- Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% – это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов, - говорит глава Ростеха Сергей Чемезов. - Применение прочных и легких композиционных материалов позволило создать крыло с уникальными аэродинамическими характеристиками, недостижимыми для металлического крыла.

Первые полеты с пассажирами

Новый самолет удобнее - шире фюзеляж, просторнее салон. Первые полеты с пассажирами ( ими стали сотрудники корпорации "Иркут") подтвердили это.

- Хотелось бы отметить, что у самолета очень светлый салон, - поделился впечатлениями эксперт компании по логистике Максим Макаров. - Здесь сидения намного удобнее, чем в самолетах-аналогах, так как предоставлено широкое пространство для ног. Даже при опущенной спинке впереди сидящего пассажира вы не испытываете неудобств.

В среднем каждый полет МС-21-300 продолжался 6 часов. В сутки авиалайнер выполнял по 3 рейса и проводил в воздухе до 18 часов. Так что оценить уровень комфорта у пассажиров за 12 рейсов была возможность. Видео пробных полетов на своем канале в Youtube опубликовала корпорация «Иркут».

Кстати, будущие пассажиры уже сейчас вполне могут совершить виртуальную экскурсию по кабине пилотов и увидеть салон самого современного авиалайнера, на борт которого многие из них поднимутся уже в 2022 году, когда новые машины поступят в авиакомпании.

Сертификация МС-21 завершается

Пока завершается сертификация лайнера и самые разные проверки. Так, в декабре прошел тренировочный полет с посадкой в аэропорту Иркутска. МС-21 вылетел из Жуковского и преодолел более 4 тысяч километров. Это было необходимо для понимания - как поведет себя самолет в условиях обычной эксплуатации, ведь его поставки в авиакомпании запланированы на 2022 год. Летные испытания самолета МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14 продолжаются.

Напомним, история российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 началась в 2008 году, сборка опытных образцов стартовала в 2014-ом. Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017-го. Самолет МС-21 способен перевозить пассажиров, грузы на внутренних и международных авиалиниях. В зависимости от модификации на борт смогут подниматься от 130 до 211 человек.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).

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