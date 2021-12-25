Неожиданно! Почему во всей России дома резко подорожали, а в Иркутской области - нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совершенно неожиданно, на самом деле. Но факт. Иркутская область попала в список регионов, в которых за год меньше всего выросли цены на частные дома. Называем вслед за "Миром квартир" цифру - 3, 8%. Это буквально "ни о чем". Минимальный подъем, меньше только в Твери ( +2, 1%), Саратове (+3%) и Псковской области ( +3, 7%). Кабардино- Балкарию и Ненецкий АО, где они даже чуть-чуть, но сбавили стоимость, в расчет не берем - там явно "свои" процессы.

Средний частный дом в России стоит 5,1 млн рублей. Цена за год увеличилась на 13%, а по сравнению с временем до пандемии, за два года – на 15,7%. А больше всего - в Краснодарском крае (+42,6%), Амурской области (+39,6%),

-И сами цены, и их динамика – это исторический рекорд за всю историю наших наблюдений. К росту цен на дома привели три фактора, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Во-первых, пандемия, подстегнувшая интерес к жизни в доме с собственной придомовой территорией, в природном окружении. Во-вторых, стремительный рост цен на квартиры, который побудил и собственников коттеджей поднять ценники. И, в-третьих, подорожание стройматериалов, из-за которого многие люди отказались от строительства собственного частного дома, предпочтя покупку на вторичном рынке.

Что в Иркутской области не так? Ведь в списке "самых подорожавших" - почти все соседи по Сибири. Смотрите сами - Тыва (+39,5%), Хакасия (+35,5%), Томская область (+31,2%), республика Алтай (+30,6%), Красноярский край (+27,5%). И даже в Бурятии стоимость частных домов подпрыгнула за год на 21, 9%.

Так в чем же дело? Может, Приангарью сказочно повезло и стройматериалы обходятся меньше? Нет. В Иркутской области они не то что подешевели, а наоборот - стали гораздо дороже.

-К ноябрю материалы и топливно-энергетические ресурсы, необходимые для строительства, обошлись строителям региона дороже на 11,1 %, чем в декабре прошлого года, - отмечают в Иркутскстате. - Изменение цен на стройматериалы зависит от конъюнктуры рынка, сезонного фактора, посреднических и транспортных расходов.

А в чем же тогда дело? Скорее всего, в общей стоимости домов. Она в регионе и так дошла практически до предела. Если сравнить с соседями, то даже после тотального подорожания в большинстве случаев у них выходит дешевле.

КОНКРЕТНО

Сколько стоят дома в Сибири

Иркутская область - 4, 02 млн. рублей ( подорожание 3, 8%)

Бурятия - 3, 32 млн. рублей ( подорожание 21, 9%)

Красноярский край - 4, 33 млн. рублей ( подорожание 27, 5%)

Новосибирская область - 4, 91 млн. рублей ( подорожание 23, 4%)

Томская область - 4, 53 млн. рублей ( подорожание 30, 6%)

Хакасия - 3, 23 млн. рублей ( подорожание 35, 5%)

Омская область -3, 19 млн. рублей ( подорожание 23, 3%)

Алтайский край - 2, 72 млн. рублей ( подорожание 14, 3%)

Кемеровская область - 2, 07 млн. рублей ( подорожание 8, 4%)