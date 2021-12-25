Иркутянка Юлия Кошкина удивила всех. В шоу "Голос" она призвала голосовать за Волкодава

Иркутянка Юлия Кошкина не попала в финал шоу "Голос" и призвала голосовать за Александра Волкодава. Фото: Анна МОМОТ, @arcaasha

"Мы смогли! Смогли пройти этот путь до конца и я счастлива, что шла рука об руку с вами!" - недавняя иркутянка Юлия Кошкина, ставшая любимицей многих и многих, простилась с шоу по-доброму, поблагодарила наставницу - Пелагею, и зрителей. Своих поклонников "koshkamoroshka" призвала голосовать за Александра Волкодава.

В полуфинале Юлия Кошкина исполнила песню норвежской группы A-HA "Summer Moved On", а потом, вместе с другим полуфиналистом Александром Волкодавом из Киргизии и певцом Сергеем Трофимовым - еще и композицию "Ветер в голове". Как обычно, наша koshkamoroshka была в ударе и понравилась и зрителям, которые активно за нее голосовали, и своей наставнице - Пелагее. Та сказала, что "у меня тепло разливается внутри, когда я тебя вижу, когда я с тобой разговариваю, когда я слышу твой голос". Тем удивительнее ( а во многом, может быть, и не совсем справедливо, считают иркутяне), оказалось, что при дележе баллов она отдала Юлии только 40 из 100. Но саму Юлию, похоже, это не очень расстроило.

- Каждая новая песня, выбранная для меня наставницей, была настоящим испытанием для моего голоса и радостью для моей души, и я безумно благодарна за оказанные мне поддержку и доверие!, - написала Юля. - Все сложилось очень даже классно, и да, это шоу, в котором по стечению разных обстоятельств должен остаться один, но это также был прекрасный повод стольким людям объединиться и пережить столько радостных, прекрасных моментов.

Юля Кошкина призвала всех фанатов поддержать Александра Волкодава, представителя команды Пелагеи в финале. И, скорее всего, не зря - ему это действительно нужно.

Напомним, Юлия родилась в Иркутске. Корреспонденту «КП»-Иркутск она рассказала, что в семье она стала первой, кто связал жизнь с музыкой. Причем интерес к вокалу появился у девочки в три года – уже тогда кроха с огромным удовольствием слушала пластинки, пробовала подпевать. Это заметили родители. Девушка училась в музыкальной школе, потом в колледже, делала первые шаги в искусство в Иркутске. А потом поступила в Московский государственный институт культуры. Она уже больше года живет в Москве. В интернет-пространстве она известна как koshkamoroshka. И с каждым выпуском становилась все популярнее - на канал добавилось чуть меньше 10 тысяч человек. Любители музыки с большим интересом наблюдают за ее стримами. А самой Юле такая популярность позволяет заниматься тем, чего она больше всего хочет -петь.

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