Прожиточный минимум в Иркутской области на 2022 год: как рассчитывается

Прожиточный минимум в Иркутской области на 2022 год вырос на 8,6%, Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прожиточный минимум в Иркутской области на 2022 год установлен. «Комсомолка» выяснила у экспертов, как это повлияет на жизнь людей. От этого показателя зависят, прежде всего, размеры большей части выплат и доплат льготникам. Раньше устанавливали этот показатель, исходя из величины прожиточного минимума, куда включали некую среднюю потребительскую корзинку - набор основных продуктов, вещей и услуг. Сейчас от этого решено отказаться, ведь расходы у каждого свои.

Со следующего года будут рассчитывать его, как во многих странах Европы, - по доходу. И не абы какому, а медианному (это когда ровно половина жителей получает меньше, а вторая больше). Потом умножат на определенный процент и выйдет средняя цифра по стране. Исходя из этого и будут устанавливать его в регионах.

Прожиточный минимум в Иркутской области на 2022 год: получателей льгот станет больше

- Так будут вестись расчеты со следующего года. А сейчас учитывается региональный коэффициент, - уточняют в Минтруда Иркутской области. - Как? Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации на 2022 год установлена законом о бюджете в размере 12 654 рублей. Что касается регионов, то у каждого свой коэффициент, для Иркутской области - 1,06. В результате и получаем его величину для региона - 13 413 рублей.

Выиграли ли жители? Начнем с того, что этот показатель сейчас на 8,6% выше, чем в прошлом году (а в целом по стране - 3,7%). Тогда как при расчете по-старому даже федеральный минимум поднялся бы всего на 1,8%. Поэтому что?

- Те жители региона, которые получают социальные выплаты, а многие из них привязаны к размеру прожиточного минимума или двух прожиточных минимумов, этот рост почувствуют сразу, - рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Иркутской области. - И самих получателей льгот станет больше, потому что при их назначении учитывается размер среднедушевого дохода, а его считают, сравнивая доходы семьи и этот показатель. Например, это требуется для того, чтобы определить, положены ли выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей и другие.

А что же МРОТ?

Увеличился прожиточный минимум в Иркутской области на 2022 год, увеличится и размер МРОТ (минимальной оплаты труда). Но и это не все.

- Климат в Иркутской области разный, условия жизни тоже. И величина прожиточного минимума на севере выше, - продолжают в Минтруда региона. - На Крайнем Севере и в приравненным к нему районах в расчете на душу населения величина прожиточного минимума составляет 16 310 рублей (рост к 2021 году 109,4%), на всей остальной территории Иркутской области в расчете на душу населения - 12 541 рублей (рост к 2021 году 109,2%).

Почему это так важно? Потому что увеличенный размер прожиточного минимума в Иркутской области на 2022 год и тут повлияет на выплаты.

- С 1 января 2022 года при определении права семьи на получение пособия на ребенка на севере региона среднедушевой доход семьи будет рассчитываться, исходя из величины прожиточного минимума, установленной для районов Крайнего Севера Иркутской области и местностей, приравненным к ним, - уточняют в пресс-службе правительства региона. - Изменения в документ внес глава региона Игорь Кобзев.

Эти изменения введет прожиточный минимум в Иркутской области на 2022 год. Кстати, как заявил на прямой линии в соцсетях руководитель Минсоцразвития региона Владимир Родионов, и сами по себе социальные выплаты в Новом году проиндексированы на 4%.

КСТАТИ

Досрочных социальных выплат в декабре не будет

- Мы работаем с 3 января, - отметил Владимир Родионов. - И с этого дня Почта России начинает по графику доставку пособий. А с 10 января приступают к такой же работе банки. Поэтому ни задержек доставки, ни досрочных выплат в декабре не будет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Приняты новые законы о льготниках

1. Сертификат на областной материнский капитал

Приняты изменения в Закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области». К слову, с 1 февраля 2022 года он составит 112 тысяч рублей и положен семьям, в которых родился третий ребенок.

- Сертификат может оформляться электронно.

- С его помощью можно компенсировать за счет средств регионального маткапитала расходы, связанные со строительством и реконструкцией частного дома, осуществляемого без привлечения специализированных организаций.

2. Оплата ЖКХ работникам культуры в селах

Оплата ЖКХ соцработникам и работникам культуры уже стала привычной льготой для тех из них, кто живет в сельской местности. Сейчас, благодаря принятым изменениям в Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников государственных учреждений Иркутской области», помогать платить за отопление, воду и свет будут и после их выхода на пенсию, с учетом дохода семьи. Эта льгота касается соцработников, школьных библиотекарей, работников культуры.

НА ЗАМЕТКУ

Школьникам и студентам с 1 февраля билеты на электричку на 50% дешевле

С 1 февраля 2022 года учащиеся и студенты Иркутской области смогут приобрести льготные билеты на электричку через мобильное приложение. И на 50% дешевле.

- Студенты, которые учатся очно в колледжах и вузах, смогут приобретать билеты на проезд в пригородном транспорте в размере 50% стоимости проезда через Единое клиентское мобильное приложение «РЖД-пассажирам», - отмечают в пресс-службе правительства региона. - С его помощью смогут оформлять проезд и школьники, начиная с 7-летнего возраста, которых школьный автобус не может доставить до места учебы.

Чтобы пользоваться сервисом, надо пройти регистрацию в мобильном приложении и подтвердить свое право на льготу.

Сделать это достаточно один раз, предъявив свидетельство о рождении или паспорт, для студентов - студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий учебный год и отметкой об очной форме обучения; для школьников - справку из общеобразовательной организации, подтверждающую обучение, с указанием информации о том, что учащийся не может быть доставлен к месту учебы и обратно к месту жительства школьным автобусом, с даты выдачи которой прошло не более 12 месяцев.

В числе необходимых документов также решение о праве на льготу, выданное областным государственным учреждением социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания студента, учащегося и СНИЛС.

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