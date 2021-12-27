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Общество27 декабря 2021 3:40

Запеченная утка, куриный рулет и салаты на любой вкус: топ-7 новогодних рецептов от производителей Иркутской области

«Комсомолка» продегустировала праздничные блюда
Источник:kp.ru
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«Комсомолка» продегустировала праздничные блюда. ФОТО: Елена Соколова.

«Комсомолка» продегустировала праздничные блюда. ФОТО: Елена Соколова.

Пора составлять новогоднее меню. Чем удивить и порадовать близких? Предлагаем не ломать голову, а посмотреть «Оливье-шоу» от «Комсомолки». Для вас - топ-7 вкусных и простых в приготовлении блюд к праздничному столу!

Самое главное, что все ингредиенты полезные, натуральные и доступные, ведь большинство из них изготовлены у нас, в Иркутской области. Местные производители с удовольствием делятся любимыми рецептами. Смотрите видео и осваивайте новые блюда вместе с нами!

Благодарим Артура Мартиросяна, бренд-шефа, представителя ассоциации шеф-поваров Восточной Сибири и Израиля, а так же кулинарную студию «Краски вкуса» за помощь в организации съемок.

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БИЗНЕС-ПРЕССНовогодний стол в Иркутске