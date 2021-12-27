Какие новогодние блюда задобрят Тигра, рассказали в СХАО «Белореченское»

В 2021 году на СХАО «Белореченское» произведено 653 миллиона штук куриных яиц, 22 тысячи тонн картофеля и овощей. ФОТО: Елена Соколова.

Что приготовить на Новый год? Подскажет "Комсомолка" и местные производители! Для вас мы сняли "Оливье-шоу" - это видео-рецепты блюд из натуральных местных продуктов, вкусные и простые в приготовлении!

Итак, встречаем первого участника - СХАО "Белореченское".

Это лидер сельскохозяйственной отрасли Иркутской области. На его долю приходится 35% продукции, произведенной сельхозпредприятиями региона.

На «Оливье-шоу» руководитель отдела маркетинга СХАО «Белореченское» Елена Орлова рассказывает, как приготовить новогодние салаты «Тигренок» и оливье из продуктов, выращенных и произведенных на предприятии.

- Так, сметана с дигидрокверцетином и яйца, обогащенные селеном, завоевали серебряные дипломы в конкурсе «100 лучших товаров России», - поясняет Елена Орлова. - Иркутская область не богата этими микроэлементами, поэтому функциональное, полезное питание необходимо для здоровья. Также мы выпускаем куриные яйца, обогащенное йодом, витаминами А и Е, иодированное молоко «Умница», творог.

Морковь и картофель - из свежего урожая «Белореченского». В этом году он выдался богатым.

- Наши результаты за 2021 год: 653 миллиона штук куриных яиц, 53 тысячи тонн молока, 6,7 тысячи тонн мяса и мясных продуктов, 22 тысячи тонн картофеля и овощей, 110 тысяч тонн зерновых, 25 тысяч тонн рапса. кроме того, у нас содержится 2,5 миллиона голов птиц. Показатели огромные, - говорит Елена. - А главное, нашу продукцию любят покупатели из Иркутской области, Бурятии и Дальнего Востока.

18 декабря предприятию, кстати, исполнилось 47 лет.

САЛАТ ОЛИВЬЕ ИЗ ПРОДУКТОВ, ВЫРАЩЕННЫХ И ПРОИЗВЕДЕННЫХ НА СХАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

Ингредиенты:

Отварное мясо говядины

Вареная колбаса «Московская» по ГОСТу

Яйца

Морковь

Картофель

Зеленый горошек и майонез

Рецепт:

Здесь все стандартно: овощи отварить и очистить, все ингредиенты мелко нарезать, смешать и заправить майонезом и солью по вкусу.

Салат Оливье из продуктов, выращенных и произведенных НА СХАО «Белореченское»

САЛАТ «ТИГРЕНОК»

ПО РЕЦЕПТУ ЕЛЕНЫ ОРЛОВОЙ, РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА СХАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

Ингредиенты:

Продукты производства «Белореченского»:

Картофель

Морковь

Яйца куриные особые, обогащенные селеном

Колбаса вареная «Молочная» по ГОСТу

Колбаса варено- копченая «Московская»

Сметана с дигидрокверцетином

Мясо говядины отварное

А также:

Чернослив

Маринованные огурчики

Твердый сыр

Маслины

Майонез

Салат «Тигренок» по рецепту Елены Орловой, руководителя отдела маркетинга СХАО «Белореченское»

Рецепт:

1. Яйца, картофель и морковь отварить, почистить.

2. Все ингредиенты нарезать мелкими кусочками.

3. Выкладываем слои в таком порядке: картофель, соус из сметаны и майонеза, лук, говядина, снова соус и лук, огурцы, говядина, соус, варено- копченая колбаса «Московская», соус, натертый сыр.

4. В конце обмазываем салат соусом, украшаем яичным белком и желтком, а также черносливом и тертой морковью так, чтобы получилась мордочка символа наступающего года - тигра.

Приятного аппетита!

СХАО «Белореченское» поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством!

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