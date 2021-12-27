Погода в Иркутске на 31 декабря 2021: синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске на 31 декабря 2021 волнует всех. Иркутяне уже живут в предвкушении новогодних праздников. Как же хочется в самую волшебную ночь в году выйти во двор, посмотреть салют под звон бокалов с шампанским. И при этом не замерзнуть. Ведь ровно год назад под 31 декабря к нам нагрянули 30-градусные морозы. Синоптики спешат обрадовать, 2022 мы встретим с более комфортной температурой. Итак, какой будет погода в Иркутске на 31 декабря?

- Начало предновогодней недели ждем прохладным, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – 28 и 29 декабря днем в городе от -14, до -19 градусов, ночами до -30. Возможен небольшой снег. А как по заказу 30 декабря к нам приходит потепление до -8, -11. На 31 число, к слову, такой же прогноз. В новогоднюю ночь ждем снег, который будет идти почти до утра. Столбик термометра покажет около -26.

Такова погода в Иркутске на 31 декабря 2021. Первый день Нового 2022-го года также порадует. В Иркутске прогнозируют всего -14 градусов. Самая комфортная погода, чтобы кататься с горки во дворе и водить хороводы вокруг уличной елки. Ну а теперь немного исторической статистики. Самая холодная новогодняя ночь в Иркутске была зафиксирована в очень далеком 1893 году. Тогда было -43 градуса. Ну а самый теплый праздник выдался в ночь на 1 января 1974 года. Столбик термометра тогда показал весенние 0 градусов.