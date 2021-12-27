В СК заявили, что отказались от версии о плохой обработке ото льда рейса "Магадан-Новосибирск"

Рейс "Магадан - Новосибирск" в аэропорту. Фото: Екатерина Маринкина

Почти месяц прошел с того дня, как в аэропорту Иркутска экстренно приземлился аэробус рейса Магадан–Новосибирск. Второго декабря сразу после взлета экипаж сообщил об аварийной ситуации. Самолет не мог набрать нужную высоту, дважды (!) уходил в штопор. Вскоре стало ясно – у лайнера отказал автопилот. И дальше машину и 199 пассажиров пришлось спасать, уводя аэробус А-321 на ручном управлении в один из соседних аэропортов. Так, через 4,5 часа, преодолев 3 тысячи километров и в основном избавившись от льда на крыльях, борт благополучно приземлился в Иркутске. Вопрос, который интересует всех – что случилось, почему отключился автопилот? Вариантов сразу было очень много. Но следствие, как это обычно и бывает, остановилось на основных - обледенение, ошибка пилотов и техническая неисправность.

В пользу неправильной антиобледенительной обработки самолета говорило многое.

- Уже после приземления борта в Иркутске при осмотре судна перед воздушными трубками, которые находятся под кабиной пилотов, эксперты обнаружили замерзшую корку льда, - рассказал «КП» - Иркутск» Олег Смирнов – И это уже не домыслы и не версии, а факт. Именно эти «бугорки» резко изменили структуру набегающего потока воздуха, который попадал в трубки приема воздушного давления. А ведь именно давление этого потока считывается бортовым компьютером, результат обрабатывается и передается в кабину экипажа, на прибор с указанием скорости. Но в этот раз из-за ледяного нароста скорость приборы показывали неправильно. Это и стало причиной отключения автопилота.

Поэтому первое, что предприняли в Росавиации - взяли на изучение жидкость, которой обрабатывали самолеты в аэропорту Магадана и начали проверять технологию самой обработки. Настораживал тот факт, что в этот день взлетел десяток рейсов, и везде все проходило благополучно, неполадки случились только на новосибирском рейсе.

Химический состав противообледенительной жидкости тщательнейшим образом исследовали в НИИ гражданской авиации, определили уровень ее чистоты и соответствия всем регламентам. Первые выводы уже известны. Напомним, СК завел уголовное дело по факту нарушения техники безопасности при выполнении рейса 5220 «Магадан-Новосибирск».

-Следствие больше не рассматривает версию обледенения самолета из-за его неправильной обработки, - рассказала КП - Иркутск старший помощник руководителя Восточного межрегионального СК на транспорте Наталья Чернакова. - Жидкость, которую использовали в аэропорту, соответствует ГОСТам. Значит, причина происшествия в чем-то другом. Рассматриваются версии технической неисправности самолета и ошибки экипажа. Возможно, впоследствии появятся и какие-то другие.

Еще в начале декабря, например, обсуждалась еще одна деталь - выяснилось, что «наледь» образовалось уже в воздухе. Вопросов много, ответов пока нет.

Перед взлетом в аэропорту Магадана. Фото: Екатерина Маринкина.

-Сейчас проходит изучение обстоятельств ЧП, комиссия работает, - говорит заслуженный пилот СССР, член Комиссии Общественного Совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов. - И сразу я отмечал, что дело не только в обледенении. Такое бывает, и у меня, и у моих коллег обледеневал самолет, и сотни раз. Но мы выходили из ситуации. Мало ли каких отказов не происходит в полете, они очень часты. Надо ждать выводы экспертов. Нам многое неизвестно. К примеру, неизвестны итоги расшифровки черных ящиков. А они могут дать ключ к пониманию, что произошло, потому что электросигналы, которые идут к разным частям самолета, все записываются. И после их изучения будет стопроцентно ясно, что экипаж сделал, а чего не сделал, и по каким причинам. В результате будет ясно, и кто виноват в этом ЧП.

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