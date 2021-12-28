Отец с сыном из Бурятии рассказали, зачем расчленили женщину в квартире. Фото: СУ СК России по Бурятии

В Бурятии вскрылись новый подробности чудовищной расправы над 38-летней женщиной. Напомним, в минувшие выходные в Северобайкальске задержали 59-летнего местного жителя и его 38-летнего сына. Соседка заметила, как мужчины вытаскивают из подъезда большой окровавленный мешок и прячут его в багажник автомобиля. Женщина сразу вызвала полицию. Дорожные инспекторы успели блокировать автомобиль. Когда они заглянули в багажник, нашли там расчлененные останки женщины.

Сами мужчины в этот момент были сильно пьяны. Протрезвев, отец рассказал следователям все подробности убийства. Оказалось, что все началось еще в начале прошлой недели, когда к нему в гости пришла знакомая. Вместе они несколько дней, не просыхая пили алкоголь. 22 декабря собутыльники поссорились. Хозяин квартиры повалил женщину на пол и ударил ногами по голове. От полученных травм она скончалась на месте.

- Он спрятал тело подруги в зале под диваном, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - На следующий день мужчине позвонил сын, и он рассказал ему об убийстве. 26 декабря сын приехал на помощь. Правда, сначала они напились, а затем решили избавиться от трупа. Конечности положили в пакет, отвезли на машине за город и выкинули в лесу. Затем вернулись, также положили туловище в пакет, вынесли и стали грузить в багажник. В это время их увидела соседка.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас решается вопрос о заключении убийцы под стражу на время следствия. Остальные подробности трагедии выясняются.

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