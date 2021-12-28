Сколько зарабатывают педагоги в Иркутской области

Председатель Иркутской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Валентина Федосеева. Фото: Денис Давыдов.

Как в нашем регионе защищают права и интересы учителей, воспитателей, преподавателей? Какая у них нагрузка и зарплата? Что делается для того, чтобы трудиться в школах, детсадах, училищах, вузах было комфортно? Обо всем этом в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) рассказала председатель Иркутской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Валентина Федосеева.

- Для начала поясню, что наша организация уже перешагнула 100-летний рубеж, но при этом не стареет, идет в ногу со временем, ведь система образования постоянно меняется. Мы объединяем около 60 тысяч членов профсоюза, в числе которых работники образовательных организаций, студенты учреждений высшего образования. Наша задача - представлять и защищать их права и интересы. Речь об оплате труда, соблюдении трудового законодательства и так далее.

Индексация зарплат

- Надо отметить, что школы Приангарья сейчас хорошо оснащаются, на это выделяется немало средств из бюджетов разных уровней. Однако для привлечения новых кадров в сферу образования необходимо все-таки решить вопрос заработной платы.

В 2021 году наконец-то удалось найти решение по индексации зарплат работников образования. В Трудовом кодексе РФ она заявлена как самостоятельная гарантия в связи с ростом цен на потребительские товары и услуги. А поскольку за финансовое обеспечение сферы образования отвечают органы государственной власти, было важно, чтобы соответствующее решение было принято. Мы поднимали вопрос индексации, активно участвуя в обсуждении проектов бюджетов.

И вот 26 ноября в Иркутской области состоялось заседание трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Правительство региона постановило с 1 марта 2022 года увеличить зарплаты педагогов на прогнозируемый рост потребительских цен - то есть на 4%.

Нагрузка растет

- Однако мы понимаем, что это не решает проблему низкой оплаты труда педагогов в целом. Над этим еще предстоит работать.

Прогнозное значение средней заработной платы на 2021 год для школ Приангарья определено в размере 43 тысяч рублей, а в детсадах - 38 тысяч. Средняя растет, но надо понимать, что заработная плата в таком размере каждому работнику не гарантируется, она формируется за счет повышенной нагрузки. Сравним: из-за дефицита кадров два года назад учебная нагрузка учителей и преподавателей составляла 1,5 ставки, а сейчас уже 1,7. Для понимания, норма часов на ставку установлена за 18 учебных часов в неделю. Но ведь есть еще методическая работа, подготовка к занятиям, необходимость развиваться и постоянно повышать квалификацию...

Словом, обязанностей у педагогов много, и ответственность огромная - как за качество образования, так и за жизнь и здоровье детей. Да и работа в режиме постоянной перегрузки влечет физическое, психоэмоциональное выгорание.

Что мы предлагаем? Один из путей решения проблемы - поднять оплату за ставку для учителей до уровня МРОТ. Сейчас она ниже, а разница покрывается доплатами за классное руководство, проверку тетрадей, заведование кабинетами и прочий труд, к слову, дополнительный, а не основной.

Пандемия как новый вызов

- В пандемию педагоги столкнулись с новыми вызовами. Особенно непросто давался переход на полную дистанционку. Но постепенно все адаптировались и сейчас уже полегче. Да и на карантин теперь уходят, как правило, только отдельные классы, группы.

Кроме того, с 15 октября 2021 года для работников образовательных организаций Иркутской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса. Конечно, по закону вакцинация добровольная, однако отказ работника от прививки влечет за собой отстранение от работы.

О конфликтах в школах

- Да, конфликты в образовательных организациях между участниками образовательных отношений (школа - педагоги - родители (законные представители) – обучающиеся) имеют место быть. Школа - это живой организм. Причины разные. Нередко конфликт провоцируют родители, обижаясь на требования, замечания, и так далее. В этом году областная организация профсоюза совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка провела серию онлайн-семинаров, в том числе по предупреждению конфликтов. Цель - предоставить возможность прямого общения с уполномоченным, специалистами различных ведомств, которые прямо или косвенно имеют отношение к правам и интересам обучающихся. Тем самым есть возможность согласовать позиции, учесть мнение каждой из сторон.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Задачи организации на 2022 год

- Решать вопрос повышения зарплаты педагогов.

- Анализировать ситуацию с привлечением молодых кадров. На наш взгляд, есть возможность, например, перевести единовременную выплату начинающим педагогам Иркутской области в меры соцподдержки, чтобы не облагать налогом.

- Поднять вопрос, связанный с сохранением компенсации расходов на приобретение топлива, по оплате жилья и коммунальных услуг педагогам сельских профессиональных образовательных учреждений, которые становятся филиалами городских.

- Продолжим содействовать созданию нормальных, благоприятных условий для работы педагогов. Желаю всем войти в Новый год с надеждой, успешно применять в жизни опыт, полученный в этом году, и, конечно, приобретать новый.