Эти блюда покорят всю семью: запеченная утка и салат с ананасом и копченой курицей по рецептам торгово-производственной компании «Марчук»

Утка, запеченная в азиатском стиле, по семейному рецепту основателя компании Любови Марчук.

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Встречайте еще одного участника - торгово-производственная компания «Марчук». Надо сказать, что за 20 лет работы предприятие покорило сердца покупателей в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье. Вот уже четыре года здесь выпускаются мясные полуфабрикаты.

Любовь Марчук, директор предприятия.

- Наш девиз: «Любим сами, делаем для вас!», - рассказывает директор предприятия Любовь Марчук. - Полуфабрикаты изготовлены из свежего отборного мяса, закупленного в фермерских хозяйствах Аларского района. Яйца и овощи в составе изделий тоже местного производства. А чтобы больше людей смогли попробовать нашу продукцию, планируем организовать доставку на дом.

Для маринада понадобится: соевый соус, растительное масло, соус чили, сладкая паприка, чеснок, имбирь, апельсин, мандарин.

УТКА, ЗАПЕЧЕННАЯ В АЗИАТСКОМ СТИЛЕ, ПО СЕМЕЙНОМУ РЕЦЕПТУ ОСНОВАТЕЛЯ КОМПАНИИ ЛЮБОВИ МАРЧУК

Ингредиенты:

Утка (в нашем случае фермерская, из Аларского района)

Для маринада: соевый соус, растительное масло, соус чили, сладкая паприка, чеснок, имбирь, апельсин, мандарин.

Рецепт:

1. Утку моем, разрезаем пополам (вдоль).

2. Готовим пикантный маринад, смешивая все ингредиенты.

3. Натираем утку соусом, кладем в пакет для запекания и оставляем в холодильнике на 12 часов.

4. Затем выкладываем птицу на противень, выстеленный пергаментом. Поливаем оставшимся маринадом и заворачиваем в конверт, чтобы блюдо получилось сочным.

5. Ставим в разогретую до 190 градусов духовку и запекаем 1 час 20 минут.

6. Выкладываем утку на блюдо, украшаем листьями салата и мандаринами.

САЛАТ С АНАНАСАМИ И КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ

ПО РЕЦЕПТУ ШЕФ-ПОВАРА ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «МАРЧУК» ИРИНЫ КАЮКОВОЙ

Ингредиенты:

Куриный рулет (можно заменить на другое копченое или отварное мясо)

Кукуруза

Консервированный ананас

Куриное яйцо

Сыр

Майонез или смесь растительного масла с соевым соусом

Рецепт:

1. Нарезаем куриный рулет, яйца и ананас мелкими кубиками.

2. Выкладываем слои: мясо, майонез, кукуруза, яйцо, майонез и соус чили.

3. Натираем на терке сыр и посыпаем салат сверху. Даем блюду немного настояться.

Куриный рулет, яйца нужно нарезать мелкими кубиками.

Добавить ананас.

Где найти продукцию

Товары торгово-производственной компании «Марчук» представлены в магазинах «СМС», «Слата», «Маяк», «ХлебСоль», торговых сетях «Абсолют», «Пятерочка», «Вишенка», «Аппетит».

Продукцию также можно купить в двух собственных торговых точках в Ангарске: по улице Ленина, 45, рынок «Шанхай-молл», место № 8Б, и в 81-м квартале, дом 3, ТК «Центр» торговое место № 14

Ирина Каюкова, шеф-повар.

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