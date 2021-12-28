В Большом Голоустном открыли школу-детский сад

ФОТО: ООО «Газпром добыча Иркутск».

Двухэтажное модульное здание с утеплением построили за семь месяцев взамен сгоревшего в ноябре 2020 года. Работы производились при содействии ПАО «Газпром» и Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома».

ФОТО: ООО «Газпром добыча Иркутск».

Андрей Татаринов, генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск»:

- «Газпром» не мог не откликнуться на просьбу о помощи, потому что социальной политике и сотрудничеству с регионами страны в компании придается очень важное значение. В кратчайшие сроки было принято решение о выделении необходимого финансирования и строительстве нового современного здания, которое, я уверен, станет не только украшением поселка, но и местом, куда с удовольствием будут приходить и дети, и взрослые, - подчеркнул он.

ФОТО: ООО «Газпром добыча Иркутск».

Учреждение рассчитано на 110 мест. В нем есть актовый и спортивный залы, школьная библиотека, помещения под кружки, столовая, пищеблок, медкабинет. Предусмотрены условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благоустроена территория вокруг школы: заасфальтированы проезды и тротуары, установлено освещение по всему периметру территории.

ФОТО: ООО «Газпром добыча Иркутск».

Директор школы Дарья Баендаева:

- Когда произошел пожар, мы собрались коллективом, чтобы решить, как организовать учебный процесс. Были задействованы все сотрудники. И только представьте нашу радость, когда откликнулся «Газпром» и решил помочь, - поделилась она. - На сегодняшний день в школе обучается 71 ученик и работают 18 педагогов.

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» - 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения - ресурсной базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия). Ковыктинское ГКМ - основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

Всего в Иркутской области с 2009 года в рамках программы «Газпром - детям» построено 25 объектов, среди которых, помимо школы-детского сада в поселке Большое Голоустное, 22 многофункциональные спортивные площадки, водноспортивный комплекс в Иркутске и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной в Тулуне, построенный в июне 2021 года в рамках оказания помощи по восстановлению города после разрушительного наводнения 2019 года.